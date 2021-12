Ille-et-Vilaine : pris en photo avec Eric Zemmour, le patron des jeunes LR écarté du parti

Victor Bonnin n'est plus responsable départemental des Jeunes Républicains en Ille-et-Vilaine. Celui qui a été par ailleurs lors de la campagne pour le congrès LR responsable des Jeunes avec Barnier fait les frais d'une photo, prise lors d'une soirée à Paris. Il y a apparait en train de discuter avec le candidat d'extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour.

"Ma position est très claire et simple, on ne peut pas être cadre d'un mouvement jeune, soutenant une candidate en l'occurrence Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, et participer à des réunions pour soutenir une autre candidature, celle d'Eric Zemmour", explique le responsable national des Jeunes LR, Guilhem Carayon. "On ne peut pas soutenir deux candidats à la fois. Les cadres de mon mouvement, je veille à ce qu'ils soutiennent la candidate que nous avons investi il y a quelques jours et que l'on soit tous mobilisés, tous en ordre de marche."

Victor Bonnin l'assure, il soutient Valérie Pécresse

Victor Bonnin se défend lui d'avoir voulu soutenir Eric Zemmour. "J'étais invité à cette soirée par des amis. Je suis passé 15 minutes et le propos n'était pas du tout de soutenir Eric Zemmour. Mon engagement envers Valérie Pécresse, dans les actes et dans la parole est public. Je dine avec des amis, je vois des amis, cela ne veut en aucun cas dire que je souscris à leurs idées. Je peux avoir des amis, mais ne pas soutenir le même candidat qu'eux, et je pense que c'est le cas de beaucoup de Français qui dînent avec des gens avec lesquels ils ont pas forcément toujours les mêmes idées."

Le désormais ex-responsable départemental des Jeunes LR 35 explique avoir rencontré le polémiste par hasard. "Eric Zemmour se retrouve pas très loin de moi, pour être tout à fait honnête, il me reconnaît comme responsable des Jeunes avec Barnier et il vient me saluer pour le travail qui a été fait. Voilà, ça s'arrête là. Peut être que j'ai péché par trop de naïveté, mais il n'y avait en aucun cas une forme de soutien dans ma participation à la soirée. Je soutiens un candidat, en l'occurrence, une candidate qui s'appelle Valérie Pécresse. Quand j'ai soutenu Michel Barnier, on parlait énormément de rassemblement dans la campagne. Je ne dédie aucun de ces propos aujourd'hui. Je la soutiens comme le rassemblement nous l'y oblige pour gagner. Je ne serai pas un diviseur, le candidat que j'ai soutenu est très engagé dans cette démarche de rassemblement autour de Valérie Pécresse et aujourd'hui, mon but, c'est juste de faire gagner ma famille politique."