Ils font le Buzz, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon en Bretagne, la vidéo de Saint-Malo d'Easy Ride et The Good Mind

Dans le Buzz Armorique de ce mercredi 1er mars, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon en campagne pour la Présidentielle en Bretagne. La vidéo de Saint-Malo balayé par les vagues tournée par Easy Ride. Et des nouvelles de The Good Mind.

Mélenchon et Hamon en campagne en Bretagne et aussi sur le web

Deux candidats à la Présidentielle sont en Bretagne cette semaine. Mardi soir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était en meeting à Brest. Le candidat de la France insoumise est ultra connecté (il a sa propre chaîne télé et est présent sur tous les supports numériques). Son meeting était donc en direct mardi soir notamment sur Périscope, Twitter et Facebook.

🔴 EN DIRECT - Jean-Luc Mélenchon en réunion publique à Brest. #JLMBrest. Suivez aussi sur : https://campagne.jlm201… https://t.co/DndJXhlGvw — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 28, 2017

Ce mercredi, c'est Benoît Hamon qui est en Bretagne, lui aussi en meeting à Brest. Un meeting annoncé sur Twitter et Facebook par les comités locaux de soutien au candidat du Parti Socialiste.

Un car partira d'Ille-et-Vilaine, il reste des places, contactez-nous : 35avecbenoithamon@gmail.com ! pic.twitter.com/yLeFcsUZpy — Le 35 avec Hamon (@35avecHamon) February 28, 2017

Pour ceux qui restent à Rennes, l'équipe locale de campagne de Benoit Hamon organise ce mercredi soir une réunion sur le numérique avec une petite vidéo de présentation:

Prochaine réunion sur la communication numérique : le 1e mars, 20h (ne venez pas le 29 février, ce sera fermé 😅) pic.twitter.com/48ATE2C7n4 — Le 35 avec Hamon (@35avecHamon) February 27, 2017

Toujours au rayon politique, le maire de Dinan, Didier Le Chien s'est engagé mardi officiellement pour Emmanuel Macron. L'élu breton UDI l'a annoncé sur Twitter.

Cohérent & constant avec les idées que je défends depuis toujours j'ai fais part aujourd'hui à @EmmanuelMacron de mon soutien cc@JeanArthuis pic.twitter.com/msAhjZTVc7 — Didier Lechien (@Didier_Lechien) February 28, 2017

Le succès de la vidéo d'Easy Ride sur Saint-Malo

Il s'agit d'une vidéo tournée alors que la Bretagne était en vigilance au vagues de submersions mardi. Cela donne toujours lieu à des images spectaculaires et certaines ont été captées par la société de production Easy Ride basée à Saint-Malo qui travaille avec un drone. La vidéo, vraiment magnifique, fait un carton sur les réseaux sociaux.

La vidéo d'Easy Ride a été vue déjà plus de 900 000 fois via Facebook et elle a même eu les honneurs du journal de 20h de France 2 mardi soir. C'est la ville de Saint Malo qui l'a repéré et signalé sur son compte Twitter!

The Good mind fait à nouveau le buzz sur les réseaux sociaux

La série réalisée par le jeune rennais François Philau en est à sa troisième vidéo. Des vidéos sur le quotidien : ils se mettent dans la peau, tout à tour, d'une fille, d'un migrant, etc... Certaines vidéos ont été vues près de 2 millions de fois. En principe, il devait y avoir un épisode par semaine. Mais depuis 15 jours, pas de nouvelles. Ce dimanche, François Philau a rassuré tout le monde avec ce message :

Tournage en cours pour The good mind à Rennes - 2ème partie de la saison 1 "Dans la peau" !

Bon WE !https://t.co/OOeiky3Wgj pic.twitter.com/cPcQ2Obh37 — The Good Mind (@TheGood_Mind) February 26, 2017

Pour patienter, ils ont publié un making-off de la série, à voir ci-dessous:

Le MAKING-OF de la 1ère partie de la série "DANS LA PEAU" est là !!!!

Direction notre chaîne Youtube : https://t.co/kJTRahblGv pic.twitter.com/XdfiH0Rnle — The Good Mind (@TheGood_Mind) February 22, 2017

Le quatrième épisode de la série The Good Mind devrait arriver très bientôt.