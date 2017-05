Ils font le Buzz, le débat entre Macron et Le Pen, l'application "Je donne" et la web série PineApple Flag

Dans le Buzz Armorique, les élus bretons qui commentent le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'application "Je donne" pour faire des dons à des associations. Et une web série sur les pirates made in Bretagne.

Les élus bretons commentent le débat Macron/Le Pen sur Twitter

Le débat de l'entre deux tours en Emmanuel Macron et Marine Le Pen a eu lieu mercredi soir à la télévision. Un débat que beaucoup ont suivi portable à la main pour le commenter en direct sur les réseaux sociaux avec le mot dièse #Debat2017. Certains élus bretons ont posté également des messages.

Le Pen, incompétence, mensonges et suffisance. Très motivé pour aller voter dimanche pour @EmmanuelMacron. — Paul Molac (@Paul_Molac) May 3, 2017

Le Pen pointe les conséquences mais ne propose jamais rien. Elle institutionnalise la discussion de comptoir #Debat2017 — Ronan Loas (@RonanLoas) May 3, 2017

"Je donne", l'application pour faire des dons directs aux associations

L'application "Je Donne" a été créée par la start-up itiQiti en partenariat avec le Crédit Coopératif. En la téléchargeant sur son smartphone, on peut faire un don directement à toutes les associations de son choix et recevoir automatiquement les reçus fiscaux correspondants. Plus de 120 000 associations et 40 000 lieux de cultes sont concernés dont 8901 associations et 1865 lieux de culte en Bretagne. "Je Donne" permet donc de choisir à qui on veut faire un don avec par exemple la possibilité de trouver les associations dans un rayon de 25 km autour du lieu où l'on se trouve. On peut aussi décider de faire un don unique ou de le faire toutes les semaines ou tous les mois. Les transactions sont évidement sécurisées.

PineApple Flag, la web série de pirates made in Bretagne

L'association rennaise SicaFilms qui produit des courts métrages et des séries veut réaliser ue nouveau projet. Une série qui doit s'appeler PineApple Flag et qui comptera sept épisodes de 20 minutes chacun sur l'âge d'or de la piraterie. Pour réaliser ce projet, il faut de l'argent et c'est pourquoi SicaFilms a mis en place du financement participatif sur Ulule.com. Il reste encore 12 jours pour faire un don pour se projet breton qui sera tourné en Bretagne notamment à Rennes et en forêt de Brocéliande. Près de 3000 euros ont déjà été récoltés soit plus que demandé au départ mais l'équipe de SiCaFilms veut atteindre les 150%.