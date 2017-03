Parrainages pour Alain Juppé, appel des maires : ils ont lâché François Fillon aujourd'hui

Plusieurs proches d'Alain Juppé ont annoncé jeudi qu'ils ne soutenaient plus François Fillon pour l'élection présidentielle. Par ailleurs, une dizaine de maires LR et UDI demandent au candidat LR de se retirer.

Au lendemain des déclarations de François Fillon sur le maintien de sa candidature à l'élection présidentielle, malgré l'annonce de sa convocation par les juges en vue d'une mise en examen, les défections se poursuivaient jeudi. De nombreux proches d'Alain Juppé ont notamment annoncé qu'ils lâchaient le candidat LR, avec l'espoir de le remplacer par le maire de Bordeaux, à 15 jours de la clôture des parrainages.

Les proches d'Alain Juppé quittent le navire...

Gilles Boyer, ex-bras droit d'Alain Juppé, et trésorier de campagne de François Fillon, a annoncé jeudi après-midi sur son compte Twitter qu'il quittait le navire : "j'ai présenté aujourd'hui ma démission du poste de trésorier de la campagne présidentielle de François Fillon", a-t-il écrit sur le réseau social. Également proches d'Alain Juppé, les parlementaires Benoist Apparu, Edouard Philippe et Christophe Béchu ont eux aussi annoncé ce jeudi leur retrait d'une campagne prenant une "tournure incompatible" selon eux. Le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne et le conseiller de Paris Pierre-Yves Bournazel ont suivi.

J'ai présenté aujourd'hui ma démission du poste de trésorier de la campagne présidentielle de François Fillon. — Gilles Boyer (@GillesBoyer) March 2, 2017

... et invitent à parrainer le maire de Bordeaux

Le député sarkozyste du Rhône Georges Fenech, premier à réclamer le retrait de François Fillon après les révélations sur de possibles emplois fictifs de ses proches, a lui appelé jeudi les élus à accorder leur parrainage à Alain Juppé, "seul à pouvoir reprendre le flambeau" selon lui. Le député de Seine-et-Marne Frank Riester n'a pas hésité à publier sur Twitter la photo de son parrainage au maire de Bordeaux.

Il est encore temps de sauver l'alternance! @alainjuppe peut nous faire gagner. #parrainonsjuppé pic.twitter.com/QkKFIj5Q45 — Franck Riester (@franckriester) March 2, 2017

Le député de Paris Pierre Lellouche, proche de la ligne sarkozyste du parti, considère qu'il est "impossible d'être (mis) en examen et président de la République". Et "c'est le gaulliste" qui parle, tacle-t-il.

Appel "solennel" d'une dizaines de maires LR et UDI

Par ailleurs, plusieurs maires LR et UDI, une dizaine au moins, ont lancé un appel solennel à François Fillon, afin qu'il retire sa candidature. Parmi ces élus, le maire de Muhlouse, Jean Rottner, celui de Reims, Arnaud Robinet, de Saint-1tienne, Gaël Perdriau et Laurent Hénart, maire de Nancy. Ils jugent qu'"un pacte moral a été rompu" et que le maintien du candidat de la droite et du centre menace une victoire de son camp.

François Fillon poursuit sa campagne à Nîmes, en "combattant"

"La base, elle, elle tient", a réagi François Fillon, depuis Nîmes, où il effectuait un déplacement de campagne. "Je m'appuie sur les Français", a ajouté le candidat Les Républicains à l'élection présidentielle, estimant que "les élus, on fera sans !".

Il a tenu une réunion publique dans la soirée dans la préfecture gardoise, en assurant qu'il n'avait "pas l'intention de se coucher". "Vous avez devant vous un combattant. Que celles et ceux qui ont du cran se lèvent!", a lancé l'ancien Premier ministre sous l'ovation d'environ 3.000 militants.