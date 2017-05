Ils sont 37 candidats aux législatives dans les Landes

Les candidatures pour les législatives sont closes depuis ce vendredi soir. Dans les Landes, ils sont 13 dans la première circonscription, 11 dans la deuxième et 13 dans la troisième soit 37 candidats investis dans le département.

Il y a 37 candidats aux élections législatives dans les Landes. Les candidats avaient jusqu'à ce vendredi 18H pour déposer leur dossier en préfecture. Il y a donc 13 candidats dans la première circonscription, 11 dans la deuxième et 13 dans la troisième. La République en Marche, Les Républicains et UDI, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, La France Insoumise, Europe Ecologie les Verts, Debout la France, Lutte Ouvrière, le Front national et l'Union Populaire Républicaine ont tous un candidat dans chaque circonscription.

Première circonscription

Céline Piot / Stéphane Bécart (La France Insoumise) Thierry Le Bris / Michelle Talbot (Parti Communiste Français) Geneviève Darrieussecq / Fabien Lainé (La République en Marche) Christian Sourbes / Catherine Coutan (Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique) Christophe Bardin / Allan Larché (Front National) Renaud Lagrave / Laure Nayach (Parti Socialiste) Marie-Françoise Paul / Houria Zrif (Sans Étiquette) Dominique Jarreau / Pierre Muller (577-Les Indépendants) Antoine Da Costa / Agnès Capdepon (Union Populaire Républicaine) Danièle Hubert / Youssef Gamine (Lutte Ouvrière) Fanette Billard / Gérard Claverie (Europe Ecologie les Verts) Marie-Françoise Nadau / Bernard Kruzynski (Les Républicains) Claude Molle / Caroline Martel (Debout la France)

Deuxième circonscription

Jean-Marc Lespade / Fusilha Destenabe (Parti Communiste Français) Lionel Causse / Martine Dedieu (La République en Marche) Marie-Ange Delavenne / Alain Godot (Europe Ecologie les Verts) Sylviane Pacot / Cyrille Laharrague (Les Républicains) Jean-Pierre Pourrut / Marie Seilles (Debout la France) Caroline Dacharry / Bertrand Lataillade (La France Insoumise) Eric Lavit / Fouad Mathlouthi (Union Populaire républicaine) Francis Garcia / Nicole Protoy (Front National) Didier Tousis / Dominique Villattes (Indépendant) Pascal Castéra / Nicolas Maranget (Lutte Ouvrière) Christine Basly-Lapègue / Pierre Froustey (Parti Socialiste)

Troisième circonscription