Présidentielles : paroles sans fard de militants FN au Pays Basque

Le FN est en campagne. Ses militants tractent et collent des affiches à trois mois des présidentielles. Ils sont de plus en plus nombreux au Pays Basque à assumer ouvertement leur appartenance au parti d'extrême droite. Nous sommes allés à leur rencontre.

A trois mois des présidentielles que devient le Front national au Pays Basque ?

Le FN progresse doucement depuis 10 ans au Pays Basque. Le parti de Marine Le Pen connaît une accélération depuis les Européennes en 2014. Néanmoins, il demeure encore en deçà des scores nationaux : 10% contre 25%.

Le Pays Basque a des garde-fous aux idées d'extrême droite. Une forte identité, une culture, une langue, un territoire à défendre. Mais en mars 2015, au premier tour des élections départementales, coup de tonnerre dans le canton de Nive Adour : deux candidats FN se maintiennent au second tour face aux candidats abertzale. Avec des scores surprise : jusqu'à 22% à Guiche, Urcuit et Mouguerre.

Une percée qui s'est confirmée neuf mois plus tard lors des élections régionales. Le Pays Basque a alors envoyé deux élus FN au Conseil régional.

Philippe : "Tous les Basques devraient voter FN"

Philippe, cuisinier originaire de Ciboure. Il vote FN depuis des années. L' arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti l'a convaincu à prendre sa carte.

Julia : "les valeurs du FN me rassurent"

Julia, 59 ans, habite Hendaye. Elle a participé à plusieurs campagnes pour le FN.

Pierre : "Je suis nationaliste et un Gaulliste encore aujourd'hui"

Pierre est un retraité de 73 ans. Cet habitant d'Anglet est un ancien de pilote de ligne. Il est un militant FN de longue date.