Ils veulent inonder le Tour de France de drapeaux basques

Les Basques et le Tour, c'est une grande histoire d'amour . Pas une année sans qu'au moins une des étapes pyrénéennes soit émaillée de centaines de drapeaux vert, blanc, rouge, aux couleurs du Pays Basque. L'ikurriña est le drapeau qui est partagé des deux côtés de la frontière, il flotte au balcon de la plupart des mairies, aux côtés du drapeau européen, et du "rojigualda" espagnol d'un côté de la frontière, et de l'enseigne tricolore de l'autre.

Les institutions basques se sont battues pour obtenir le grand départ du Tour cette année 2023, avec trois étapes exclusivement basques , entre Bilbao et Bayonne, tandis que la 5e qui arrive à Laruns parcourra un morceau de la montagne basque. Pour l'association "Gure esku dago" (c'est entre nos mains) c'est l'occasion ou jamais de revendiquer "le droit de décider", comprenez l'auto-détermination du Pays Basque.

100.000 drapeaux sur les routes du tour

L'association va distribuer 100.000 ikurriña au cours des trois étapes, elle a ouvert un site web pour proposer des points de distribution. Elle va aussi tenter de relever le défi du plus grand drapeau basque du monde, en espérant que l'hélicoptère du Tour capte l'image. Avec un but politique bien affiché : revendiquer l'auto-détermination du Pays Basque, sans porter atteinte à l'épreuve cylciste.