"Ils voudraient me caricaturer", Valérie Pécresse répond aux critiques lors de son déplacement en Vendée

Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains à la présidentielle était en Vendée le 17 février. Elle est d'abord allée à Mouilleron-en-Pareds, un village à l'est du département où elle a déposé une gerbe sur la tombe du maréchal de Lattre de Tassigny avant de visiter la maison natale de Georges Clémenceau.

Elle est ensuite allée à Saint-Gilles-Croix de Vie où elle a notamment rencontré des agriculteurs avant de terminer avec une réunion publique dans la commune de Mouilleron-le-Captif près de la Roche-sur-Yon.

Après sa prise de parole, Valérie Pécresse a répondu aux questions du public. © Radio France - Aurore Richard

Valérie Pécresse fait son retour sur le terrain après une semaine difficile. Elle fait face à des sondages en baisse, selon certains de ces sondages, Eric Zemmour passe devant elle. Son meeting du 13 février au Zénith de Paris a aussi été très critiqué. Jugée pas à l'aise, elle fait aussi polémique en utilisant l'expression de "grand remplacement".

Je suis comme un marin vendéen, je ne dévie pas de mon cap

Lors de sa réunion publique à Mouilleron-le-Captif, devant 600 personnes, Valérie Pécresse dit avoir le sentiment d'être "la femme à abattre", et elle répond aux critiques. "Ils voudraient me caricaturer, ils voudraient faire de moi un portrait qui n'est pas le mien. Alors je vous le dis, moi j'ai des convictions, je suis une Gaulliste sociale, vous me connaissez. Cela veut dire aimer passionnément la France et détester viscéralement les injustices". Valérie Pécresse, c'est ça", lance-t-elle.

Le sénateur vendéen et président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau a salué la combativité de Valérie Pécresse. "La Vendée, c'est une terre qui a du caractère, comme toi, Valérie. Ici, on ne faiblit pas, on se bat. Ce sont des qualités qui sont les tiennes. Tu es sans doute la plus vendéenne de toutes les Franciliennes et Corréziennes", estime le sénateur.

Pour sa réunion publique à Mouilleron-le-Captif, Valérie Pécresse a d'ailleurs changé de format. Ce n'était pas un meeting traditionnel comme au Zénith mais des questions-réponses avec les 600 personnes présentes. Droits de succession, fiscalité, suppression de postes de fonctionnaires, etc. Au total, une quinzaine de questions a été posée à la candidate LR.