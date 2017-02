Ilyes Ramdani : "Dans les quartiers, tout le monde connait ces violences policières"

Ilyes Ramdani, journaliste au Bondy blog, explique pourquoi le site n'a pas suivi la visite de François Hollande à Aubervilliers. Il donne son point de vue sur l'affaire du viol présumé de Théo par un policier à Aulnay-sous-Bois et il critique la façon dont les médias parlent de la banlieue.

Ilyes Ramdani est journaliste au Bondy blog, un site qui parle de la banlieue au quotidien. Il était sur France Bleu à 8h15.

Regardez son interview à la fin de cet article.

A retenir

Les journalistes du Bondy blog ont décidé de ne pas suivre la visite de François Hollande à Aubervilliers. C'est parce qu' "il nous est apparu que finalement, on n'avait pas tant de chose à raconter si ce n'est l'image télévisuelle, l'image de communication, qui allait en être tirée. On n'avait pas grand-chose à raconter de plus donc on a décidé, pour une fois, de ne pas y aller, de marquer un peu le coup et de dire : on n'a pas envie, sur des enjeux aussi graves, de jouer le jeu de cette séquence communication proposée par le président".

Ilyes Ramdani reproche aux médias de venir en banlieue surtout quand ça va mal. "Nous, les violences policières, on en parle, les difficultés des relations entre les jeunes et la population, on en parle depuis des années... on est triste de voir qu'il faille un viol pour avoir une lumière sur ces questions-là de violences policières".

Sur l'affaire Théo : "Personne, dans les quartiers, n'est étonné. C'est encore une fois très triste à dire mais personne n'est étonné de ce qui s'est passé avec Théo. Tout le monde les connait ces relations compliquées avec la police. Tout le monde connait ce tutoiement. Tout le monde connait ces brutalités.. qui sont presque rentrées dans la banalité et tout le monde connait les débordements etc".