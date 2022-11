IMAGES - Découvrez le futur Palais des sports de Beaublanc à Limoges

© Chaix et Morel et associés

Le projet de rénovation du Palais des sports de Beaublanc à Limoges prend forme. Il a été présenté ce mardi soir en ouverture du conseil municipal. Ce projet se veut très ambitieux : 1000 places assises supplémentaires, de nouveaux locaux extra-sportifs plus performants ( salles de soins, vestiaires, ...), des espaces réceptifs, des salons et des buvettes donnant sur le parquet sont également prévus.

Le projet ajoute également deux nouvelles salles à l'extérieur du Palais des sports : une salle avec double plateau basket et une salle multisports de 3000 places. Pour mener cette rénovation, la ville de Limoges a choisi l'atelier d'architectes Chaix et Morel et associés qui a notamment oeuvré sur la rénovation du stage Geoffroy Guichard de Saint-Etienne.

Mais au-delà de l'aspect sportif et architectural, le projet de rénovation du Palais des sports de Beaublanc mettra l'accent sur l'aspect énergétique et environnemental avec une auto-production-consommation électrique grâce à des panneaux photovoltaïque et une rénovation thermique profonde.

Le coût de la restructuration du Palais des sports de Beaublanc est fixé à 42,7 millions d'euros. Les travaux débuteront en 2024 et le nouveau complexe sportif sera totalement achevé en 2028.