IMAGES : Mathieu Klein officiellement investi maire de Nancy à l'issue du conseil municipal

"C'est un jour historique", a déclaré non sans émotion Mathieu Klein devant le conseil municipal, ce dimanche 5 juillet. A 43 voix pour, les élus l'ont officiellement investi à la tête de la mairie de Nancy, une semaine après le deuxième tour des élections municipales. Effectivement, cela faisait 73 ans que la gauche n'avait pas été au pouvoir dans la cité ducale. Et désormais, le nouveau maire se présente comme "l'incarnation de l'alternance".

Un mandat "sous le signe de la participation des habitants"

Une alternance "qui n'est pas que rupture", a précisé Mathieu Klein. Il a ainsi salué la rénovation de la Place Stanislas sous André Rossinot, l'engagement de Laurent Hénart lors des attentats. "Je veux incarner l'alternance par un engagement sans faille, par des mesures rapides et immédiates pour soutenir le pouvoir d'achat des Nancéiens et les commerces locaux. L'incarner par un engagement résolu pour changer notre façon de nous déplacer, pour offrir aux Nancéiennes et aux Nancéiens d'autres façons de circuler, de piétonisation, plus de place pour le vélo..."

Le 13 juillet, lors du prochain conseil municipal, les "premières mesures d'action" seront votées. Il s'agira pour les élus de "jeter les bases des assises de la démocratie locale" et "fixer la feuille de route du mandat : conseils citoyens, habitants tirés au sort pour réfléchir et agir avec les élus, budget participatif, consultation directe des habitant". Car Mathieu Klein le répète : il veut mener ses mesures "dans le dialogue et la concertation avec les Nancéiens et les Nancéiennes".

Le nouveau conseil municipal de la Ville de Nancy. © Radio France - Marie Roussel

Le discours terminé, le maire a présenté ses adjoints. Isabelle Nicolas est nommée première adjointe chargée de l'urbanisme écologique, du logement, de l'autonomie énergétique et alimentaire, du plan climat. Le deuxième adjoint est Franck Muratet, en charge de l'attractivité, du rayonnement, développement, emploi et économie circulaire. Et c'est Muriel Colombo qui, en qualité de troisième adjointe, se voit confiée le portefeuille des nouvelles solidarités, aînés, autonomie.