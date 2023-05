Imbroglio politique à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais

La communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais se réunit ce soir, dans une configuration politique pour le moins inédite. Cette entité regroupe 32 communes (soit au total 27 000 habitants), et son siège est à Beaune-la-Rolande. Beaune-la-Rolande, où Michel Masson a été réélu maire, confortablement, le 26 mars dernier lors d'une élection municipale partielle. Mais huit jours plus tard, Michel Masson a perdu son poste de 1er vice-président à la communauté de communes, lors d'un scrutin interne, où c'est son opposant Didier Jasselin qui a été préféré par les conseillers communautaires...

Les maires contre les électeurs ?

Le verdict des urnes lors de la municipale de Beaune-la-Rolande avait pourtant été clair : 63% de participation, et Michel Masson qui l'emporte avec 54% des voix face à Didier Jasselin. Ce qui n'a pas empêché, donc, le conseil communautaire du Pithiverais-Gâtinais, réuni dans la foulée le 4 avril, de choisir ce même Didier Jasselin comme 1er vice-président en charge de l'agriculture : 26 voix contre 17 à Michel Masson.

Une défaite que ce dernier ne digère pas : "On ne s'attend pas à ce que celui qui vient d'être battu lors de l'élection municipale se présente ensuite pour la vice-présidence de l'intercommunalité, cela paraît déjà incongru, soupire Michel Masson. Mais ce qui est encore plus aberrant, c'est qu'il ait été élu par les maires et les conseillers communautaires, qui, finalement, ont refait à l'envers l'élection populaire... Cela pose quand même un sérieux problème de légitimité, et même de démocratie."

La présidente Delmira Dauvilliers veut jouer l'apaisement

Les maires contre les électeurs ? De quoi rendre mal à l'aise Delmira Dauvilliers, la présidente de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais. "J'ai moi-même été surprise par ce résultat", confie-t-elle. Et de chercher des explications : "Ce vote au conseil communautaire a eu lieu à bulletin secret et c'est intervenu quasiment à mi-mandat, cela faisait presque 3 ans que Michel Masson était 1er vice-président. Je n'aime pas ce mot-là, mais sans doute ce vote est-il venu sanctionner quelque chose que je n'ai pas ressentie personnellement, mais liée à une personnalité peut-être un peu trop forte aux goûts de certains." En clair, Michel Masson paye sa personnalité jugée trop clivante.

Michel Masson, toujours maire de Beaune-la-Rolande, mais sans vice-présidence désormais à la communauté de communes © Radio France - François Guéroult

Mais au-delà des questions de personnes, il va falloir désormais composer avec cette situation pour le moins baroque à la communauté de communes : le référent de la commune de Beaune-la-Rolande est désormais un élu d'opposition au conseil municipal. "Il faut absolument qu'on trouve un moyen pour qu'on puisse travailler le moins mal possible, mais effectivement, un lien s'est cassé et ce sera moins facile qu'auparavant", prévient Michel Masson. Delmira Dauvilliers, elle, joue l'apaisement : "Nous avons décidé d'intégrer Michel Masson au sein du bureau sur toute question qui concernerait directement la commune de Beaune-la-Rolande. C'est une ville-centre, et nous avons besoin que cela se passe bien, je serai garante de cet apaisement", promet-elle. A vérifier dès ce soir, avec la première réunion du conseil communautaire depuis cette situation, c'est ce mardi 9 mai à la salle des fêtes de Manchecourt, à 19h.