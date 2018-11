Immeubles effondrés à Marseille : deux élus du conseil régional de PACA relevés de leurs fonctions

Par Florian Cazzola, France Bleu et France Bleu Provence

Les conseillers régionaux Arlette Fructus et Xavier Cachard ont été relevés de leurs fonctions, ce jeudi. La première est en charge du Logement à la ville, la métropole et la région. Le second est propriétaire d'un des appartements du 65 rue d'Aubagne, où huit personnes sont décédées.