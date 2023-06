Immigration : la Nupes fustige les propos de Carole Delga qui présente ses excuses

C'est une polémique dont elle se serait bien passée sur un sujet qui, en plus, lui tient personnellement à cœur. Invitée de France Info ce 7 juin, Carole Delga la présidente de la région Occitanie a dérapé sur le sujet de l'immigration. Une bourde de langage dont se sont immédiatement emparés de nombreux députés Insoumis de la Nupes à qui la socialiste voue depuis un an une lutte sans merci.

Croyant défendre l'immigration, elle dérape sur les origines

Dans cette séquence à propos du projet de loi Immigration pourtant, la Pyrénéenne s'oppose fermement à l'initiative du gouvernement. "On doit arrêter de véhiculer cette image d'une immigration qui ne représente qu'une menace. C'est une richesse pour la France. Qui a fait fonctionner les hôpitaux, les maisons de retraites pendant le Covid ? Ce sont beaucoup les immigrés". Et la présidente de région tente une comparaison hasardeuse avec les personnalités préférées des Français en citant Yannick Noah et Kylian Mbappé. "Ils sont Français", la reprennent en chœur les journalistes. "Oui tout à fait, mais ils sont originaires d'autres pays", tente de rebondir Carole Delga, déstabilisée. "Ils sont nés en France", rétorque Salhia Brakhlia. "Leurs parents ne sont pas nés en France", répond l'élue. "Si, la mère de Kylian Mbappé est née en France", assène la journaliste, "Vous parlez d'origines...". L'ancienne secrétaire d'Etat tente d'évacuer le sujet en redisant "On ne peut pas en politique être dans la stigmatisation de l'immigration". Fin de la séquence-malaise.

Mélenchon et LFI tirent à boulets rouges

Carole Delga a commis une bourde, elle l'a compris tout de suite. Sans doute a t-elle deviné que dans les heures qui suivent, ses rivaux de la Nupes s'en donneront à cœur joie.

Pas loupé. Sur Twitter, les critiques fusent. Principale flèche empoisonnée à coup de comparaison entre la socialiste et son ennemi juré, le Rassemblement National. Jean-Luc Mélenchon déplore une "consternante contamination par les clichés de l'extrême droite". Manuel Bompard, son bras droit lâche un "La gauche anti-Nupes, c'est celle qui dit la même chose que le RN". Le député de Toulouse, Hadrien Clouet enfonce le clou en faisant référence à la circonscription d'Ariège récemment prise par le clan Delga à la Nupes début avril : "Les anti-Nupes qui assument la stratégie conduite en Ariège : échanger les éléments de langage avec Le Pen". L'aveyronnais Laurent Alexandre parle de "terrible confusion dans ces propos".

L'ancien journaliste de Marianne, Joseph Mace-Scaron moque les récents articles et portraits autour de l'Occitane la présentant comme une potentielle candidate à la candidature pour 2027. "Et certains à gauche veulent en faire une présidentiable"...

"Je regrette de m'être mal exprimée"

Carole Delga a assez vite réagi en fin de matinée en rappelant qu'elle-même était d'ascendance espagnole et qu'elle avait surtout voulu dans l'interview défendre l'immigration. La socialiste a exprimé des regrets, jugeant qu'elle s'était "mal exprimée".

Depuis les législatives de 2022 et la création de la Nupes, Carole Delga mène la guerre contre les mélenchonistes avec qui elle refuse toute alliance leur reprochant des positions trop radicales sur certains sujets. Avec à ses côtés Nicolas Mayer-Rossignol le maire de Rouen, Anne Hidalgo, Bernard Cazeneuve, ou encore Mickael Delafosse le maire de Montpellier, la Toulousaine a ainsi tout fait pour éviter la réélection d'Olivier Faure à la tête du PS , chantre de la Nupes, en janvier dernier, en vain.

Lutte bien plus ancienne, depuis le début de sa carrière politique, Carole Delga combat les idées du Rassemblement National, l'ancien FN avec lequel elle a eu de nombreux conflits à la Région. Elle a notamment été visée par plusieurs menaces de mort de la part de l'extrême-droite et les élus régionaux RN lui ont intenté plusieurs procédures judiciaires pour "discrimination" qu'elle a fini par perdre. En avril 2022, au lendemain du premier tour de la présidentielle, la socialiste organisait à Toulouse un rassemblement contre l'extrême-droite .