Immigration : le député du Forez Jean-Pierre Taite appelle à débattre "sans tabou, sans racisme, sans excès"

Le président des Républicains Eric Ciotti ainsi que la présidente du groupe Rassemblement national Marine Le Pen appellent ce vendredi à ce que la France reprenne sa "souveraineté" sur l'immigration afin de "ne plus se soumettre" aux règles "inadaptées" selon eux de l'Union européenne. Dès jeudi, quelques heures seulement après l'attaque au couteau perpétrée à Annecy par un réfugié syrien, plusieurs représentants de la droite et de l'extrême avaient relancé le débat sur l'immigration, en raison du profil du suspect. Jean-Pierre Taite, député LR de la Loire et président des Républicains dans le département rappelle que c'est "un vrai sujet", qu'il ne "faut pas mettre sous le tapis", même dans le contexte d'un événement aussi grave que l'attaque à Annecy, qui a grièvement blessé quatre enfants en bas âge et deux adultes.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Certaines personnalités politiques, et notamment dans votre famille politique, ont-elles parlé un peu trop vite hier après l'attaque quant au profil du suspect ?

Jean-Pierre Taite : Je ne sais pas si certains parlent un peu trop vite. Je crois qu'il faut surtout constater qu'on a un souci aujourd'hui avec certain nombre d'immigrés. Et l'immigration est un sujet qu'on doit tous prendre en compte avec le respect qu'on doit à toutes celles et ceux qui viennent dans notre pays. Mais vous savez, si aujourd'hui 75 %, trois quarts des Français, souhaitent qu'on travaille sur ces sujets là, c'est qu'il y a un vrai sujet. Il ne faut pas le mettre sous le tapis, quand on le met sous le tapis malheureusement, on arrive à des situations qui peuvent devenir extrêmes. Je ne parle pas de celle d'hier, mais tant d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, si Les Républicains, nous avons déposé un projet de loi sur l'immigration qu'on espère débattre à la rentrée, je pense que c'est un sujet collectif, au-delà des étiquettes politiques, et on peut en parler à tout moment.

Tous les prétextes sont-ils bons, malgré la gravité des faits ?

Ce n'est pas une question de prétexte. Je pense que quand on parle sur des faits comme ça qui ont touché la France entière, évidemment on doit en parler. Et puis rapidement, on met tout ça sous le tapis et plus personne n'en parle. Et puis on dit "vous savez, il faut avoir un droit de réserve, il faut respecter les familles", ce qui est vrai. Mais en même temps, il ne faut pas non plus éluder le sujet. Et si le lendemain ou le surlendemain on n'évoque pas le sujet, ce qui est le cas, on tombe dans des situations que vit notre pays aujourd'hui avec une immigration qui n'est pas assez contrôlée, avec des retours à la frontière qui ne sont pas exécutés, avec un vrai problème avec l'immigration. Et ce qui est dommage, c'est que c'est nos compatriotes français d'origine étrangère qui en souffrent aussi parce qu'il y a une assimilation de tout ça et c'est pas bon. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre pays n'est plus en capacité d'accueillir comme il a pu le faire. Bien sûr, on est le pays des droits de l'homme, mais il faut aussi avoir une capacité d'accueil suffisante et je pense qu'il faut qu'on mette tout ça sur la table, sans tabou, sans racisme, sans excès. Mais il faut qu'on en parle parce que quand on parle pas des sujets, eh bien on en parle quand il arrive des drames.

Vous étiez à l'Assemblée nationale au moment du drame, où une minute de silence a été respectée ; regrettez-vous l'issue des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée, avec le retrait hier de la proposition de loi Liot visant à abroger la retraite à 64 ans ?

Je regrette surtout que chaque député n'ait pas pu appuyer sur son bouton pour, abstention, ou contre sur le sujet des retraites, qui était un sujet majeur. Je comprends la frustration des Français parce qu'il y a une vraie frustration au sein aussi des députés. Donc oui, je le comprends sans hésitation.

Envisagez-vous de voter la motion de censure de la Nupes annoncée hier soir ?

Évidemment non. Ça, c'est du théâtre, vous savez. Je crois qu'une motion de censure, il faut que les gens soient très conscients de ça, renverser un gouvernement, c'est une chose. Avoir une capacité de rassembler les gens derrière pour faire un nouveau gouvernement en est une autre. Et si moi vous me dites "vous allez gouverner avec la France insoumise", je vous dis non tout de suite. Je n'ai pas envie de gouverner avec des gens. Déjà le titre du parti "La France insoumise", je ne suis pas insoumis moi, à mon pays, je suis au contraire au service de mon pays. Donc une motion de censure -il faut que les gens le comprennent- c'est fait pour renverser un gouvernement lorsqu'on est une majorité possible. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre majorité possible. Donc il faut une stabilité dans notre pays. Et évidemment, non, je ne voterai pas cette motion de censure.

Soutenez-vous toujours cette majorité et l'action du gouvernement ?

Moi, quand je me suis engagé en politique, je l'ai dit quand j'ai été député : "je ne suis pas un député macroniste, par contre, je voterai les choses qui sont favorables à mon pays". On vient de voter, par exemple, la loi de programmation militaire. Je l'ai votée. Ça apporte du soutien à nos armées. On a voté la relance du nucléaire, je l'ai votée. Par contre, j'étais en désaccord sur cette réforme sur la retraite, j'aurais voulu l'exprimer. Donc ce n'est pas parce que vous avez des positions pour porter votre pays que vous être pour ou contre Macron. Moi je suis pour ou contre mon territoire, pour ou contre les Français et les Foréziens du territoire du Forez qui m'ont élu, et quand je pense que les lois vont dans le bon sens, je les vote et quand je pense qu'elles ne vont pas dans les bons sens, je ne les vote pas. Donc ce n'est pas une question d'être pour la majorité ou contre la majorité, c'est une question de savoir ce qu'on souhaite pour ses concitoyens.

Et êtes-vous pour ou contre Gaël Perdriau à la mairie de Saint-Étienne, sachant que vous venez d'apporter votre soutien à Lionel Boucher, l'adjoint aux animations, qui se voit retirer ses délégations ?

Ça, vous le savez bien. Je me suis exprimé depuis longtemps. Je pense que on est maintenant dans une période où Saint-Étienne tombe dans une période gravissime pour les Stéphanoises et les Stéphanois. Pour moi, il y a longtemps que Gaël Perdriau aurait dû se retirer, éventuellement pour se défendre. Il a dit lui-même qu'en étant mis en examen, François Fillon à son époque, ou Marc Petit à Firminy, devait se retirer de ses fonctions, je pense qu'il doit le faire et c'est la raison pour laquelle j'espère que le conseil municipal et la majorité autour de Gaël Perdriau va se positionner pour ne pas exclure Lionel Boucher. Maintenant, on commence a déjà travailler sur la future municipalité. Ça sera dans trois ans. Il faut que ces gens prennent leurs responsabilités. On a besoin d'une alternance à Saint-Étienne. Je pense que celles et ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités aujourd'hui ne pourront pas faire partie de l'avenir. En tout cas, c'est ce que je ressens moi. Mais ce n'est pas Jean-Pierre Taite qui est important, c'est les Stéphanois et les Stéphanois qui souffrent maintenant depuis un an de cette affaire sordide. Et il faudrait qu'on en sorte.