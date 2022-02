Immigration légale vers la Grande-Bretagne : "c'est la vraie et bonne solution" pour Gérald Darmanin

Hier soir, Emmanuel Macron a proposé de rebâtir des relations bilatérales avec les britanniques pour qu'ils acceptent de gérer, avec les européens, une voie légale d'accès à l'asile pour les migrants. Ca peut prendre du temps. En attendant, comment peut-on régler l'urgence de ces migrants qui tentent toutes les nuits de traverser la Manche en bateau ?

Gérald Darmanin : C'est la vraie et bonne solution. Tant qu'il n'y aura pas d'accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur les voies d'accès légales, il y aura toujours en Belgique, aux Pays-Bas et surtout en France, des migrants qui essaieront de passer de l'autre côté de manière affreuse. (...) On regrette que Monsieur Johnson soit empêtré dans des histoires de politique intérieure et ne prenne pas le temps de discuter de ces voies d'accès légales. L'Angleterre qui a quitté l'Europe n'a pas quitté les démocraties et n'a pas quitté le droit d'asile. On leur dit déjà, "reprenez des concitoyens qui demandent le rapprochement avec des familles qui vivent en Grande-Bretagne". Aujourd'hui sur la côte calaisienne, il y a quinze fois moins de migrants qu'il y a cinq ans et par ailleurs, nous relogeons 12 000 chaque année.

M6 a diffusé il y a quelques jours un reportage tourné en partie à Roubaix qui montre une ville touchée par l'islamisme et le communautarisme. Il y est notamment question du maire de Roubaix, Guillaume Delbar, qui devait comparaitre cette semaine pour le financement litigieux de l'association AIR (ambitions et initiatives pour la réussite) accusée de propagande islamiste. Amine Elbahi, qui est à l'origine du signalement de cette association à la préfecture disait il y a quelques jours que vous aviez le pouvoir de révoquer le maire de Roubaix. Est-ce que vous comptez le faire ?

Je suis toujours un peu peiné que l'on caricature parfois dans les commentaires du reportage une ville qui serait en coupe réglée. Elle a aussi énormément de réussites et je veux les souligner. Monsieur Elbahi est un peu loin de la vérité. D'abord, je pense qu'il ne faut pas se faire des publicités personnelles sur ces histoires. Je pense qu'il vaut mieux rester discret surtout lorsque, je parle politiquement, les gens sont en difficulté. Guillaume Delbar l'est. Moi, je veux dire que je le connais bien, je sais que c'est difficile d'être maire de Roubaix et je ne veux pas jeter la pierre. La justice est saisie. Je rappelle que c'est la préfecture du Nord qui a fait ce signalement il y a deux ans qui a permis l'ouverture de l'enquête . L'Etat a été impartial. C'est à la justice de trancher.

Cette association doit-elle être dissoute ?

Nous travaillons de manière générale à la dissolution d'associations que l'on peut qualifier de communautaristes ou d'islamistes. On l'a fait de très nombreuses fois dans le Nord de la France. On a fait une cinquantaine de contrôles à Roubaix l'année dernière, on a fermé une quinzaine d'établissements, on a fermé certaines associations. L'association AIR fait partie des choses que nous regardons. D'ailleurs, je constate dans ce reportage que c'est par les actions de la préfecture qu'on a arrêté les cours, ce qui était l'essentiel de ce qui était reproché à cette association.