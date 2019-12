Retraites : importante mobilisation contre la réforme à Perpignan

Plus de 10.000 personnes (6.500 selon les forces de l'ordre, entre 15.000 et 20.000 selon les syndicats) ont manifesté ce mardi à Perpignan contre la réforme des retraites. Une mobilisation plus importante que la première journée de mobilisation, le 5 décembre dernier.