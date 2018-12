Impôt à la source : le député LR Jean-Carles Grelier boycottera la visite du ministre Darmanin au Mans

Le ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin est attendu au Mans en janvier pour une visite officielle autour du prélèvement à la source. Convié, le député Les Républicains de la Sarthe, Jean-Carles Grelier, annonce qu'il va décliner l'invitation.

Le Mans, France

Ils appartenaient encore il y a quelques mois à la même famille politique. Pourtant, le député LR de la 5e circonscription de la Sarthe, Jean-Carles Grelier, a décidé de boycotter la visite prochaine au Mans de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des comptes publics est attendu en Sarthe en janvier pour parler du prélèvement à la source, la grande nouveauté fiscale de 2019.

Dans un post Facebook assorti de l'émoji "colère" (et repéré par nos confrères du Maine Libre ), l'ancien maire de La Ferté Bernard explique sans mâcher ses mots pourquoi, "bien que profondément respectueux des institutions de la République", il ne compte pas assister à cette visite.

Balance ton maire, "une campagne odieuse"

"Je ne peux apporter ma caution à un Ministre qui a initié la campagne odieuse #balancetonmaire ou qui veut voir une veste brune derrière chaque gilet jaune", écrit Jean-Carles Grelier. "Je ne cautionne pas non plus cette victoire de la haute administration sur la politique qu’incarne la retenue à la source et dont il vient faire la promotion en Sarthe. Ce sera donc sans moi".