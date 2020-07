Impôts, environnement, sécurité... Qu'est-ce qui attend les Niçois pour les six prochaines années ?

C'est reparti pour six ans. Christian Estrosi et sa nouvelle équipe, 26 adjoints, ont été réélus lors du conseil municipal ce vendredi. Aucune surprise, pas de suspense : avec 56 voix sur 63, le maire sortant de Nice reprend son poste. Le changement concerne surtout le premier adjoint : Philippe Pradal laisse sa place à Anthony Borré.

Christian Estrosi promet notamment encore plus d'écologie et davantage de sécurité. Plus de nature à Nice avec 70 hectares supplémentaires de parcs et jardins, notamment en détruisant Acropolis. Il annonce également une nouvelle baisse des impôts pour les propriétaires de la taxe foncière, une nouvelle diminution de plus de 9 %.

Le rapport de force au conseil municipal est le suivant : six élus pour Nice Écologique, sept pour le Rassemblement national et le reste, 56, pour la majorité.

Le principal opposant désormais à Christian Estrosi est Philippe Vardon, du Rassemblement national

Les élus de la ville de Nice :