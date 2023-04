Impôts, investissements, projets : que contient le budget de Guéret pour 2023 ?

La ville de Guéret vient de voter son budget pour 2023. Il a été adopté mardi 11 avril, dans une ambiance assez houleuse, marquée par le vote contre des neuf élus d'opposition. La maire parle d'un budget "prudent" dans un contexte d'inflation. Il prévoit 20,2 millions d'euros de dépense de fonctionnement, dont plus de la moitié pour le personnel, et près de 11 millions d'investissement. Voici les principaux points à retenir.

Pas de hausse des impôts locaux

Une fois encore, la mairie de Guéret n'augmentera pas les impôts cette année. Une hausse de 7% s'appliquera comme dans toutes les collectivités, pour suivre l'inflation, mais les élus ont décidé de ne pas ajouter de hausse supplémentaire. Cela concerne surtout la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation est supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023. Il reste une taxe d'habitation pour les résidences secondaires et logements vacants.

Une hausse des tarifs pour les activités à Courtille

L'ambiance s'est tendue dès le début du conseil municipal à propos de la hausse des tarifs pour les activités estivales autour de l'étang de Courtille. La journée d'animations passera de trois à quatre euros par enfant. Sur les chaises de l'opposition l'ancien maire Michel Vergnier le déplore : "Ces activités sont fréquentées par des enfants qui ne partent pas en vacances. Si on augmente les tarifs, dans des familles de deux ou trois enfants, automatiquement cela fait des dépenses supplémentaires et donc des enfants qui ne viendront plus. Il ne faut pas faire des économies sur le dos des plus défavorisés." La maire lui répond : "Quatre euros pour une journée entière, et on me dit que ce n'est pas social ? Il faut payer du matériel et du personnel. On peut offrir tout à tout le monde, mais il faut que la mairie mette la clé sous la porte."

La ville minée par l'inflation

Le budget est d'autant plus contraint que la commune subit les hausses de prix. Rien que pour l'énergie, la facture s'alourdit de 400.000 euros. Le coût des chantiers déjà en cours continue d'augmenter aussi à cause de l'inflation, que ce soit pour le musée ou le centre d'hébergement Tremplin nature. Côté ressources humaines, la ville doit aussi faire face à la hausse du point d'indices des fonctionnaires décidée par l'Etat. Ce contexte n'incite pas à se lancer dans de nouveaux projets pharaoniques, explique la maire Marie-Françoise Fournier : "Aucune collectivité ne s'en sort bien, on est obligés de faire extrêmement attention. On a beaucoup d'incertitudes sur certaines aides de l'Etat."

Trop d'emprunts pour l'opposition

Les deux groupes d'opposition dénoncent une ville qui dépense trop et surtout emprunte trop. Eric Correia fait partie des neuf élus qui ont voté contre ce budget : "On ne peut pas cautionner un endettement qui dépasse aujourd'hui la moitié du budget de la ville et va continuer à s'accentuer." Le président de l'agglomération du Grand Guéret souhaite que les dépenses de fonctionnement de la ville soient réduites : "Aujourd'hui on est dans le rouge et on continue d'appuyer sur l'accélérateur. Il y a peut-être des départs à la retraite qu'il ne faut pas remplacer." Il regrette que ce budget primitif ne tire pas les leçons du rapport Mougin, qui recommandait plus de sobriété il y a trois ans.

De nouveaux travaux en 2023

Le budget prévoit 2,4 millions d'euros de nouveaux investissements. Alors à quoi va servir l'argent ? Des travaux de voirie sont prévues rue de Pommeil et avenue de la Sénatorerie. La végétalisation promise de l'école Jacques Prévert est aussi programmée. Enfin, il s'agira de réaménager les abords de l'étang de Courtille pour tenter d'endiguer la prolifération de cyanobactéries qui empêchent régulièrement la baignade l'été. "On va enherber des zones humides pour filtrer l'eau. Des analyses permettront de diagnostiquer le niveau de toxiques dans l'eau pour savoir s'il faut vider le plan d'eau pour en nettoyer le fond", précise Marie-Françoise Fournier.

Majorité et opposition s'écharpent

L'ambiance n'était pas à l'apaisement lors de ce conseil municipal. Pourtant, plusieurs points du budget ont pu être discutés assez sereinement. Mais l'opposition n'a pas apprécié que la maire Marie-Françoise Fournier prenne la parole en fin de conseil pour un long discours de "remise au point" afin de se défendre face aux "attaques dont [elle est] la cible au sein du conseil ou dans la presse". Privé de réponse, Michel Vergnier a quitté la séance, tandis qu'Eric Correia et les autres membres de son groupe sont restés jusqu'au bout, dénonçant la méthode employée.