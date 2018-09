Après plusieurs jours d'hésitations au sommet de l'exécutif, la question est désormais tranchée : le gouvernement confirme, ce mardi soir, que le prélèvement de l'impôt à la source sera bien mis en place au premier janvier prochain. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé ce mardi soir, sur le plateau du 20h de TF1. "Je vous confirme qu'au premier janvier de l'année 2019, l'impôt sera prélevé à la source", a-t-il confirmé.

Le Premier ministre se veut rassurant

"Nous avons la garantie que cette réforme sera mise en oeuvre dans de bonnes conditions", a ajouté le Premier ministre. "Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis des mois pour faire en sorte que cela soit possible", a ajouté le chef du gouvernement, qualifiant de "bonne réforme" le prélèvement direct de l'impôt sur le bulletin de paie.

Édouard Philippe a également précisé : "Il y a toute une série de tests qui ont été faits, pas simplement par l'administration, mais avec l'ensemble des acteurs de cette réforme." Il a également reconnu que la mesure était complexe à mettre en place : "Cette bonne réforme, elle va être mise en oeuvre mais elle concerne l'argent des Français et elle est complexe à mettre en oeuvre."

38 millions de foyers fiscaux concernés

La réforme, lancée par François Hollande, consiste à prélever les impôts directement sur les salaires et les pensions. Ce "big bang fiscal", qui concerne près de 38 millions de foyers fiscaux, a déjà été retardé d'un an après l'élection d'Emmanuel Macron.

Bugs et critiques avaient fait hésiter le gouvernement

Un report de la réforme, inenvisageable il y a encore une semaine malgré les critiques récurrentes du patronat et des syndicats, était devenu plausible depuis qu'Emmanuel Macron avait laissé transparaître son hésitation la semaine dernière. "J'ai besoin d'une série de réponses très précises et d'être sûr de ce que nos concitoyens vivront le jour où on le mettra en place si on le met en place", avait-t-il déclaré, disant vouloir prendre le temps de la réflexion "avant de donner une directive finale".

Dimanche, la publication par le journal Le Parisien d'une note du fisc faisant état de plusieurs centaines de milliers d'erreurs lors de la phase d'essai a jeté le doute sur un possible "bug technique".

Lundi en Mayenne, devant des élus, Emmanuel Macron a affirmé qu'une mise en oeuvre ratée de cette réforme pouvait "brûler un capital politique", estimant que "ceux qui le poussent" à le faire "ne seront pas là" pour le défendre en cas de problème..

195 millions d'euros investis pour préparer la réforme

Une vaste campagne de communication a été lancée il y a 10 jours, avec la diffusion de spots publicitaires à la télévision et sur internet, pour un montant de 10 millions d'euros. Au-delà de cette campagne, de lourds efforts ont été engagés pour mettre au point la réforme. Selon Bercy, 40.000 agents ont été formés pour répondre aux questions des contribuables, et près de 195 millions d'euros ont été investis pour préparer le nouveau dispositif.