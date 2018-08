Emmanuel Macron a annoncé, ce jeudi, vouloir des "réponses précises" avant de décider si le prélèvement de l'impôt à la source sera bien mis en place au 1er janvier prochain, comme prévu. Il a indiqué, depuis Helsinki, qu'il prendrait sa décision finale après des clarifications sur la mise en oeuvre de la réforme.

Une directive dans les prochaines semaines

"J'ai plutôt l'intention de conduire cette réforme à son terme mais j'ai demandé aux ministres compétents de répondre à toutes les questions qui se posent encore, avant de donner une directive finale" dans les prochaines semaines, a dit le président de la République au cours d'une conférence de presse dans la capitale finlandaise. "J'ai besoin d'une série de réponses très précises et d'être sûr de ce que nos concitoyens vivront le jour où on le mettra en place si on le met en place", a-t-il ajouté.

Pour le chef de l'Etat, "il est normal que nous nous assurions que tous les détails sont bien clairs" et ce sont ces "clarifications finales" qui détermineront sa décision.

Des rumeurs de report ces derniers jours

"Si je pensais qu'il ne fallait pas faire cette réforme, j'aurais décidé il y a un an de l'abandonner", a souligné

Emmanuel Macron en précisant qu'il était "extrêmement vigilant au sujet de bonne exécution". Les spéculations sur un éventuel nouveau report de cette réforme, dernier grand chantier du quinquennat de François Hollande que l'exécutif avait déjà retardé d'un an, se sont multipliées ces derniers jours.

Ce jeudi matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, a affirmé sur France Bleu Béarn que la réforme entrerait bien en vigueur au 1er janvier 2019.