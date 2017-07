Inauguration du nouveau centre-ville d'Audenge : les élus commentent les économies demandées aux collectivités

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 13 milliards d'économies sur les dépenses de l'État en direction des territoires. Une mesure très commentée ce mardi à Audenge lors de l'inauguration du nouveau centre-ville, en grande partie financée par la fameuse taxe d'habitation.

Les collectivités locales s'inquiètent de devoir encore se serrer la ceinture. Lundi, devant la conférence nationale des territoires, le président Emmanuel Macron a annoncé 13 milliards d'économies supplémentaires en 5 ans. Il a également confirmé la disparition progressive de la taxe d'habitation dès 2018. Comment va t-on financer nos projets disent aujourd'hui les maires ?

Illustration très concrète à Audenge sur le Bassin d'Arcachon. Ce mardi le maire Nathalie Le Yondre avait invité le président du conseil départemental Jean-Luc Gleyze ainsi que le sous-préfet d'Arcachon François Beyries pour l'inauguration du nouveau centre-ville d'Audenge. Pourra-t-on encore à l'avenir se lancer dans de tels travaux étant donné la baisse des dotations de l'État ? La maire d'Audenge est sceptique. Les travaux ont coûté 1.4 millions d'euros. Presque 1 million a été réglé par la commune, le reste par le département (220.000 euros) et l'État (200.000 euros).

La taxe d'habitation c'est le seul moyen pour moi de financer des projets sur la commune et j'ai des doutes sur les compensations qui viendront se substituer. — Nathalie Le Yondre, maire d'Audenge

L'inquiétude est également palpable du côté de Jean-Luc Gleyze. Le président du conseil départemental de la Gironde indique qu'il a déjà réalisé 90 millions d'euros d'économies en trois ans et qu'il sera difficile de faire plus. "Attendons de voir comment sera réparti l'effort demandé" glisse Jean-Luc Gleyze, "mais il faudra sans doute encore faire des coupes dans nos investissements et c'est tout à fait regrettable".

Le représentant de l'État à Audenge, le sous-préfet d'Arcachon François Beyries, promet que l'État continuera à financer des projets qui contribuent au développement économique des territoires. "Il n'est pas question de toucher à ces investissements, le président de la République évoque plutôt des économies de fonctionnement". Les élus locaux apprécient mais restent sceptiques.