Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : ouverture d'une mission parlementaire

Rouen, France

L'Assemblée nationale annonce ce mercredi avoir décidé l'ouverture d'une mission d'information parlementaire sur l'incendie de l'usine Lubrizol jeudi 26 septembre 2019 à Rouen. Les travaux de cette mission d'information débuteront mardi prochain. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a reconnu ce mercredi que "personne" ne savait aujourd'hui "ce que donnent ces produits mélangés quand ils brûlent", à propos des substances qui se sont consumées dans l'incendie de Lubrizol, rendues publiques mardi.

Plus de 5.000 tonnes de produits ont brûlé dans l'incendie a-t-on appris ce mardi de la préfecture. Associations de défense de l'environnement, élus et habitants s'inquiètent des conséquences de la catastrophe sur la santé et l'environnement. Plus de 2.000 personnes - dont des parlementaires - ont participé ce mardi à une manifestation pour réclamer la transparence sur cet incendie.