Incendies en Gironde : "La maison brûle de plus en plus et certains continuent de regarder ailleurs"

Alors que la fumée des incendies en cours depuis une semaine en Gironde ont envahi les rues de la métropole bordelaise ce mardi 19 juillet, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, était l'invité de France Bleu Gironde. L'écologiste a assuré les élus des communes touchées par les incendies de la solidarité de la ville de Bordeaux et il a insisté sur l'importance d'anticiper davantage les conséquences du réchauffement climatique.

France Bleu Gironde : Faut-il s'inquiéter du nuage de fumée qui s'étale maintenant au-delà des deux zones concernées par les incendies ?

Pierre Hurmic : Les fumées ne sont qu'un symptôme et ce dont il faut s'inquiéter c'est de la propagation des incendies qui ne sont toujours pas maîtrisés à l'heure où nous parlons. Au-delà de la population bordelaise qui a vécu cette nuit, assez douloureusement, l'arrivée de ces fumées, mes premières pensées vont vers les populations directement concernées actuellement, vers les pompiers qui se battent courageusement depuis six jours et six nuits, vers les maires de ces communes du Sud-Gironde et du Bassin d'Arcachon qui, eux aussi, s'organisent pour venir en aide à leurs concitoyens. Je suis en contact avec certains d'entre eux et il est normal que la ville de Bordeaux et la métropole bordelaise soit à leurs côtés. Les premiers soirs des aides logistiques nous ont été réclamées par certaines communes, des climatiseurs, des ventilateurs, pour mettre dans les salles de fête et les gymnases où des habitants étaient entassés. Tout ce qui nous est réclamé, nous nous efforçons de le fournir en fonction de nos moyens.

La ville de Bordeaux, la métropole, pourrait-elle accueillir des personnes évacuées ?

Bien sûr. On accueille régulièrement des réfugiés sur Bordeaux. On a accueilli des réfugiés afghans l'été dernier, des Ukrainiens plus récemment, on peut accueillir aussi ce qu'on peut d'ores et déjà qualifier de réfugiés climatiques. Nous avons déjà mis à disposition des lits de camp et naturellement nous sommes disposés à aider les populations sinistrées et leurs élus.

Deux incendies hors normes qui brûlent depuis une semaine. C'est le scénario-catastrophe du réchauffement climatique qui se réalise, selon vous?

Oui, il faisait 41,3 degrés hier (lundi) à 17 heures à Bordeaux. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Vous savez, on commence à réaliser que ce qui était peut-être un propos d'estrade tenu il y a des années, "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs" (NDLR, formule lancée par Jacques Chirac au sommet de la Terre à Johannesbourg en 2002), et bien, la maison brûle de plus en plus et certains continuent de regarder ailleurs. Les phénomènes que l'on subit aujourd'hui sont précurseurs d'événements qui vont devenir plus fréquents et plus intenses à l'avenir. Il faut qu'on réalise que chaque tonne de CO2 y contribue, chaque fraction de réchauffement augmente la fréquence, la durée et la sévérité des évènements extrêmes, en particulier des vagues de chaleur. Je pense que l'action se met en place, elle monte en puissance mais elle n'est pas encore à la hauteur. L'adaptation au changement climatique n'est pas suffisante. On réagit après coup et on gère crise après crise, au lieu d'anticiper. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les impacts des évènements extrêmes que l'on subit doivent nous ouvrir les yeux sur les transformations profondes à réaliser. C'est ce que réclament les climatologues. Je pense qu'ils ont tout à fait raison. Il faut que le pouvoir politique soit vraiment à la hauteur de cet enjeu.