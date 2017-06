Incertitudes politiques dans la 4ème circonscription de Côte-d'Or

La circonscription tenue depuis 24 ans par le centriste François Sauvadet a vu arriver en tête la candidate "La République en Marche", Yolaine De Courson au premier tour des législatives. Au second, elle affrontera le candidat de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI), Charles Barrière.

Dimanche 18 juin, on vote pour le second tour des élections législatives et la campagne est repartie de plus belle pour les candidats. Notamment dans la 4ème circonscription de Côte-d'Or. Un territoire représenté depuis 34 ans par l'élu de l'union des démocrates et indépendants (UDI) François Sauvadet.

La République en Marche a créé la surprise

Mais dans ce berceau centriste, c'est Yolaine de Courson, maire d'Arrans et candidate La République en marche qui est arrivée en tête du 1er tour des législatives avec 25,88% des voix. La candidate a profité de la division de la droite et du centre avec la candidature dissidente d'Hubert Brigand le maire de Châtillon-sur-Seine, qui reste aux portes de la finale, à une dizaine de voix près laissant Charles Barrière, le candidat désigné officiellement par le parti disputer le duel. De quoi faire perdre la tête aux électeurs de cette circonscription.

"La circonscription est vraiment étendue, ils ont voté pour Hubert Brigand dans le Nord, et pour Charles Barrière dans le Sud. J'espère qu'ils vont pouvoir se rapprocher !" explique Jacques, un électeur de la circonscription. Le rapprochement, c'est aussi le souhait de Charles Barrière. Il a tenté de joindre à plusieurs reprises Hubert Brigand, mais pour le moment, pas de réponse. Ce dernier, dit "prendre son temps".

Un silence qui arrange Yolaine De Courson, la candidat de la République en Marche (REM). Pour certains électeurs comme Isabelle, le choix sera, quoi qu'il arrive, très compliqué :

Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs politiques différentes..."

Autres inconnues : le report des voix de la France Insoumise mais aussi le taux d'abstention. La candidate REM peut en tout cas compter sur le soutien de Patrick Molinoz du Parti radical de gauche (PRG).