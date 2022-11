Incident raciste à l'Assemblée : les réactions des députés isérois

Les députés isérois réagissent après l'incident raciste qui a marqué la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce jeudi après-midi. La séance a été suspendue par la présidente Yaël Braun-Pivet, après une phrase jugée raciste, "qu'ils retournent en Afrique" ou "qu'il retourne en Afrique" lancé par le député du Rassemblement national Grégoire de Fournas, pendant la prise de parole du député insoumis Carlos Martens Bilongo, qui évoquait le sort des migrants en mer Méditerranée. Le bureau de l'Assemblée nationale se réunira ce vendredi pour décider d'une éventuelle sanction mais la France insoumise réclame de son côté l'exclusion de ce député. Et surtout, les réactions se multiplient, que ce soit au sein de la majorité ou à gauche.

Des sanctions demandées par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran

L'Isérois Olivier Véran estime que "le Front national a montré son vrai visage" et demande "des sanctions à la hauteur de ces propos infâmes". Pour la députée qui a pris sa place dans la première circonscription, Servane Hugues, "le racisme n'a pas sa place à l'Assemblée nationale, ni nulle part en France". Autre députée de la majorité à réagir, Caroline Abadie, sur Twitter : "Voilà ce qu’on entend dans l’hémicycle quand on a des députés RN à l’Assemblée nationale", "des propos qui nous agressent tous".

Les réactions de la NUPES en Isère

La députée insoumise Elisa Martin a immédiatement réagi sur Twitter. Elle demande, comme son groupe, l'exclusion du député RN, "parce que c'est inacceptable et que le racisme est un délit", dit-elle au micro de France Bleu Isère.

Même indignation chez Europe Ecologie les Verts. Pour la présidente du groupe à l'Assemblée, Cyrielle Chatelain, "les cravates ne cacheront pas ce qu'est le RN".

Alexis Jolly, seul député RN de l'Isère, défend son collègue

Cette phrase "parle de ces bateaux de migrants ou des migrants qui sont à l'intérieur et non pas du député de la Nupes", assure Alexis Jolly, député RN de l'Isère. Une sanction serait donc "regrettable" selon lui mais surtout signe que "dans cet hémicycle, on ne peut plus rien dire".