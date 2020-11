"Indécent de qualifier les commerces de proximité de non-essentiels" juge le maire de Libourne

Ce ne sont pas les dossiers qui manquent sur le bureau du maire (PS) de Libourne en ce moment. Comme tous les maires, Philippe Buisson a dû faire face à l'inquiétude des commerçants de sa commune qui ont dû fermer leurs portes après les annonces du confinement, et craignent la concurrence des grandes surfaces et du commerce en ligne. Le maire de Libourne a aussi réagi à l'attentat de la basilique de Nice en demandant aux policiers municipaux de garder leur arme toute la journée, alors qu'ils n'étaient armés que la nuit. Enfin, il a eu le bonheur, dimanche soir, d'apprendre que le Tour de France s'arrêterait à Libourne le 16 juillet avant d'en repartir le lendemain. Des thématiques que Philippe Buisson a évoqué au micro de France Bleu Gironde.

Favorable à la réouverture des commerces, mais hostile aux arrêtés municipaux

Le maire de Libourne faisait partie des élus qui avaient condamné les fermetures de commerces, critiquant une règle "ni juste, ni compréhensible", dans une lettre ouverte adressée à Jean Castex.

Pour lui "il y a quelque chose d'indécent de qualifier les commerces de proximité de non-essentiels. Les commerces de proximité sont essentiels. Je comprends qu'ils se soient sentis méprisés par ce gouvernement". Il appelle à "organiser un protocole sanitaire satisfaisant pour que les commerces de proximité soient rouverts".

Libourne, un dimanche de marché. © Radio France - Solène de Larquier

Cependant, il a critiqué les arrêtés municipaux, qui, partout en France, dont à Coutras, La Teste-de-Buch et Pessac autorisaient les commerces à rouvrir en dépit de la règle nationale. "Ce qu'il se passe, c'est que je signe l'arrêté, le commerce ouvre et quelques heures après il est verbalisé avec potentiellement une fermeture administrative. Et au moment du déconfinement, il ne peut pas rouvrir". Pour Philippe Buisson, ces arrêtés sont des "coups de bluff sur le dos des commerçants. Et ça je ne veux pas m'y associer". Il s'est plutôt dit favorable "au lobbying politique, aux associations d'élus et de commerçants" pour obtenir la réouverture des commerces au plus tard le 13 novembre, comme le souhaitent les commerçants.

L'armement de la police municipale, une décision "un peu symbolique"

A Libourne, le maire a demandé, après l'attentat de Nice, jeudi 29 octobre, à sa police municipale de porter son arme de jour comme de nuit, alors que ce n'était le cas que la nuit, jusque là. "Ca sera le cas, le temps - a minima - de cette alerte attentat maximale", du plan Vigipirate, réhaussé dans la foulée au niveau "Urgence attentat".

Si Philippe Buisson reconnaît une décision "un peu symbolique", il souligne qu'à Nice, "je crois que c'est la première fois que la police municipale met hors d'état de nuire un terroriste. On voit que la police municipale est un acteur de plus en plus prégnant de la sécurité en France".

Tour de France : Libourne "décroche la timbale"

La bonne nouvelle de la semaine pour Libourne, c'est le passage du Tour de France, le 16 juillet, comme ville-arrivée d'une étape qui sera partie de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), puis comme ville-départ du contre la montre qui, le lendemain, emmènera les coureurs jusqu'à Saint-Emilion. "On décroche la timbale", se réjouit Philippe Buisson, qui avait porté cette candidature commune avec son homologue saint-émilionnais depuis deux ans. "En général, il faut attendre plus de 10 ans ! Là il se trouve que Christian Prudhomme [le directeur du Tour] m'a appelé cet été en me disant 'j'ai besoin d'une arrivée en Gironde, est-ce-que tu es toujours preneur ?'"

Le Tour de France lors de son dernier passage à Libourne, un contre-la-montre par équipe en 1992. © AFP - BORIS HORVAT / AFP

Placé à la veille de l'arrivée, ce contre-la-montre a de grandes chances d'être décisif, Philippe Buisson le sait. "Le Tour se jouera en terre libournaise, dans les vignobles du Libournais, dit-il. Quand on a le souvenir ce qu'il s'est passé lors du dernier contre-la-montre en 2020, on se dit que tout est possible en 2021". L'organisation de ces deux étapes est "un vrai challenge" reconnaît le maire qui veut faire de ces deux étapes "une grande fête populaire".