Indemnité inflation : "C'est toujours ça de pris mais il y a des laissés pour compte", déplore Fabien Roussel

Au lendemain de l'annonce de Jean Castex qui prévoit de distribuer une indemnité inflation à une partie de la population afin de lutter contre la flambée des prix des carburants, l'opposition réagit. Invité de Ma France ce vendredi sur France Bleu, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à la présidentielle, estime que cette prime de 100 euros, "c'est toujours ça de pris, mais il y a des laissés pour compte". 38 millions de Français seront concernés par le versement de cette aide, ceux qui gagnent moins de 2.000 euros par mois, qu'ils aient une voiture ou non, ainsi que les étudiants, les retraités ou les demandeurs d'emplois.

Il estime que cette aide ne compensera pas l'intégralité des hausses du prix des carburants, indiquant que le prix du litre a augmenté de 30 à 35 centimes en un an, contrairement aux 9 centimes annoncés par le Premier ministre. "Le compte n'y est pas, nous réclamons la baisse des taxes et de la TVA", martèle Fabien Roussel. Le candidat PC à la présidentielle estime que "la vraie mesure à prendre c'est d'augmenter les salaires et les retraites". Il a également plaidé pour l'instauration d'une taxe flottante sur les carburants, "qui baissera quand le prix du baril augmentera, et vice-versa".

Conversion écologique des véhicules

Fabien Roussel a également critiqué le gouvernement pour son action concernant la transition écologique et la conversion des véhicules. "Nous souhaitons l'augmentation du budget de l'Etat afin de faire une vraie politique de conversion des véhicules, en baissant le prix des transports en commun, voire de les rendre gratuits. Et pour les endroits où on n'a pas le choix comme à la campagne, de mettre en place une vraie prime pour changer son véhicule".

Fabien Roussel a également réagi à l'annonce du gouvernement de geler le prix du gaz en 2022. "C'est de la gestion à la petite semaine. Le surcoût de ces hausses pour les ménages, c'est 700 euros en moyenne par an. Je le répète, la vraie mesure c'est de relancer une politique salariale pour vivre dignement".