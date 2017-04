Présidentielle 2017 - 1er Tour : Macron en tête devant Fillon en Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire, Emmanuel Macron arrive en tête avec 24,5% des voix, devant François Fillon, 21, 2% des suffrages. Mélenchon est 3ème et Marine Le Pen, 4ème avec près de 19% des voix.

Comme dans le reste du territoire, Emmanuel Macron arrive donc en tête en Indre-et-Loire avec 24,5% des voix. Mais derrière l'ordre est totalement bouleversé, puisqu'en Indre-et-Loire, François Fillon arrive en 2ème position avec 21,3% des voix. Derrière François Fillon, on trouve Jean-Luc Mélenchon, 19,4% des voix, le leader de la France Insoumise qui est en tête à La Riche. Mélenchon qui améliore son score de plus de 8 points dans le département par rapport à la dernière présidentielle. Marine Le Pen chez nous est donc en 4ème position avec près de 19% des voix. Hamon récolte 6,75% des voix et Nicolas Dupont-Aignan, 5,4%. Poutou 1,15%, Lassale 0,86%, Arthaud 0,77%, Asselineau 0,77% et Cheminade 0,20%.

Macron en tête à Chinon, Amboise, Esvres ou encore Montlouis

Emmanuel Macron est arrivé en tête dans plusieurs villes d'Indre-et-Loire : Joué-les-Tours, Amboise, Ballan-Miré, Chambray, Montbazon, Montlouis, Notre-Dame d'Oé, Cormery, Fondettes, Chinon ou encore Esvres. Les militants d'EM, très actifs pendant toute la campagne dans le département, ont fêté cette victoire au Hangar à la Riche.

Les militants d'EM célèbrent la victoire au Hangar à La Riche © Radio France - Boris Compain

Fillon en tête à Loches

En Indre-et-Loire, François Fillon arrive en deuxième position avec 21,3% des voix, alors que le candidat de la droite est toujours arrivé en tête des 3 derniers scrutins présidentiels dans notre département. François Fillon qui perd 7 points par rapport au score de Sarkozy en 2012.A Loches, François Fillon arrive pourtant en tête avec près de 26% des voix devant Emmanuel Macron 24%, tout comme à St Cyr-sur-Loire, fief traditionnel de la droite, où il recueille plus de 32% des voix. Le candidat des Républicains est aussi en tête à la Membrolle-sur-Choisille.

Le FN en tête dans de nombreuses communes d'Indre-et-Loire

Le FN, 4ème dans le département, arrive en tête dans plusieurs villes d'Indre-et-Loire, comme à Ste-Maure de Touraine, à Château-la-Vallière, 28,62% (F.Fillon deuxième), mais également Château-Renault où Marine Le Pen recueille 27,5% des suffrages (JL.Mélenchon deuxième), ou encore Langeais où la candidate frontiste recueille 24,8% des voix (E.Macron deuxième). Dans de nombreuses communes, le FN dépasse les 30%, comme à Cléré-les-Pins par exemple où le Front National recueille 32% des voix, 33% à Hommes, et même 35% à Jaulnay, 35,7% à Marigny-Marmande.

Une manifestation à Tours anti Macron et anti FN

A Tours ce dimanche soir, 150 jeunes ont crié "ni Macron, ni Le Pen" et "Macron Le Pen, la finance ou la haine".