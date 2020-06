Indre-et-Loire : 33 communes au second tour de l'élection municipale le 28 juin 2020

En Indre-et-Loire, 33 communes sur les 272 n'ont pas élu leur maire au premier tour, et devront donc revoter le 28 juin 2020 comme l'a annoncé le gouvernement. Un second tour post-confinement.

Les 33 communes concernées par le second tour en Indre-et-Loire sont :

Amboise , Autrèche, Beaumont-Village, Betz-le-Château, Bossay-sur-Claise, Bridore, Brizay, Chanceaux-sur-Choisille, Channay-sur-Lathan, Château-Renault, Chaumussay, Chinon, Chisseaux, Crissay-sur-Manse, Epeigné-lès-Bois, Esves-le Moutier, Gizeux, Langeais, Le Grand-Pressigny, Luzillé, Marigny-Marmande, Neuville-sur-Brenne, Le Petit-Pressigny, Ports-sur-Vienne, Rigny-Ussé, La Roche-Clermault, Saint-Pierre-des-Corps, Savigné-sur-Lathan, Sennevières, Souvigné, Souvigny-de-Touraine, Sublaines et Tours.

A Amboise : ce sont trois listes qui repartent pour le second tour : Brice Ravier arrivé en tête avec 36,67 % des bulletins exprimés, devant celle de Thierry Boutard (29 %) et celle des écologistes menée par Sandra Guichard un peu plus de 18 % au premier tour. Christophe Galland arrivé quatrième renonce et préfère porter désormais tous ses efforts sur son commerce mis en difficulté par la crise sanitaire.

À Château-Renault, les trois listes sont donc au second tour : Brigitte Dupuis, la conseillère départementale est arrivée en tête du premier tour avec près de 49 % des voix. Nordine Boumaraf successeur désigné de l'actuel maire a recueilli 36 % des voix et Lucas Leroy est arrivé troisième avec 15 % des voix.

A Chinon, le maire sortant Jean-Luc Dupont (divers droite, plus de 45% au 1er tour) est arrivé en tête devant l'ex-député socialiste frondeur (plus de 37%). La députée LREM Fabienne Colboc n’a pas pu se maintenier puisqu'elle n'a pas réussi à passer la barre des 10%, elle n'a pas par ailleurs donné de consignes de vote.

A Langeais, l’élection lors du premier tour s'est joué à 80 voix. Le 28 juin, on prend les mêmes et on recommence : Benjamin Philippon le candidat Divers Droite, chef de file de l'opposition municipale a recueilli près de 46 % des voix devant le maire sortant, Pierre-Alain Roiron avec 41,5 % et Abel Pires (12,71 %).

A Saint-Pierre-des-Corps, la succession de Marie-France Beaufils s'avère compliquée avec quatre listes en présence. Michel Soulas, investi par le Parti communiste et successeur quasi désigné est en difficulté face à Emmanuel François, médecin à la Rabaterie arrivé en tête au premier tour. Les voix vont donc se disperser également entre les listes du socialiste Cyrille Jeanneau et l'écologiste François Lefèvre.

A Tours, ils partirent à 11 pour finalement arriver à deux pour un second tour ! la liste de l’écologiste Emmanuel Denis et d'une partie de la Gauche (Pour Demain – Tours 2020), arrivée en tête avec 35% des voix face à celle du maire sortant de centre-droit Christophe Bouchet en seconde position avec 25% fusionnée avec celle de Benoist Pierre LREM 12,5% des suffrages au premier tour.

Dans une vingtaine de communes de moins de 1 000 habitants, il faudra également retourner aux urnes pour compléter le conseil municipal.

A Marigny-Marmande, il faut encore élire 11 conseillers sur 15.

A Rigny-Ussé, la très faible participation du premier tour exige un nouveau rendez-vous aux urnes le 28 juin.

Et enfin à Autrèche et Souvigny-de-Touraine, il n'y a pas eu de vote le 15 mars faute de candidat ! Sinon c’est la préfecture qui pourrait gérer l’administration de la commune