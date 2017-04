Indre-et-Loire : 4,5% d'électeurs supplémentaires pour ce scrutin présidentiel

431.649 tourangeaux sont inscrits aujourd'hui sur les listes électorales pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Soit 20.000 électeurs de plus qu'en 2012. Les bureaux de vote ouvrent à 8h ce dimanche et fermeront à 19h.

Plus d'électeurs aussi à Tours

Si on prend la seule Métropole Tours Val de Loire, plus de 196.000 électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui et parmi eux 2.804 jeunes qui ont eu 18 ans juste avant ce premier tour d'élection. Ils vont donc pouvoir voter pour la première fois. A Tours, il n'y a jamais eu autant d'inscrits sur les listes électorales : 81.245 Tourangeaux. A titre de comparaison, ils étaient 76.322 pour la présidentielle de 2012.

Tous les bureaux de vote ferment à 19h

Les électeurs ont donc le choix entre 11 candidats. Dans les grandes villes du département, le numéro et l'adresse du bureau sont indiqués sur la carte d'électeur. Si vous n'avez pas cette carte et sans changement d'adresse de votre part, vous devez vous rendre dans votre bureau habituel. Vous pourrez ensuite voter en présentant soit une pièce d'identité et votre carte d'électeur, soit une pièce d'identité seulement.

Si l'heure d'ouverture des bureaux n'a pas changé (8h du matin), attention tous fermeront ce soir à 19h quelque soit la taille de la commune. La seule information que nous pouvons vous communiquer avant 20h ce dimanche soir, c'est la participation. En 2012 pour le premier tour de la présidentielle, elle avait été de 82,72%.

