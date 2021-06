Indre-et-Loire : à une semaine des élections, les candidats tractent pour convaincre les électeurs de voter

Six mouvements et partis ont tracté sur le marché Velpeau à Tours, ce dimanche matin, pour convaincre les électeurs d'aller voter aux élections départementales et régionales.

"Messieurs, bonjour, c'est pour les élections régionales et départementales". Les candidats des deux scrutins tendent sans relâche des tracts aux clients du marché Velpeau, à Tours, ce dimanche matin. A une semaine du premier tour des élections, ils tentent jusqu'au bout de mobiliser les électeurs, peu passionnés par cette échéance politique.

Faire preuve de pédagogie sur les deux scrutins

Avec deux scrutins en même temps, pas toujours évident de s'y retrouver. "Comme c'est nouveau, on a beaucoup de questions sur les différences. On explique qu'il y a d'un côté les départementales avec les binômes, et de l'autre, les régionales avec une liste par département", détaille Marion Cabanne, candidate des Républicains. Un discours de pédagogie également concernant les rôles des deux conseils. "En expliquant le lien avec les collèges ou les Ehpads par exemple, les gens repartent en se disant qu'il y a un réel intérêt d'aller voter", développe Florence Zulian, conseillère départementale sortante de gauche.

Cet intérêt semble augmenter à mesure que l'élection approche. "Depuis quelques jours, on sent que les gens s'y intéressent de plus en plus", constate Claude Bourdin, candidat de la liste citoyenne "C'est au Tour(s) du peuple". Pourtant, cela ne se traduit pas forcément par davantage de discussions sur le marché. "Certains sont pressés et ne prennent pas toujours le temps de discuter. Mais ils prennent le tract et le lisent tranquillement chez eux", indique Jean Guy Protin, candidat du Rassemblement national.

Appeler les électeurs à aller voter

"Le tractage est aussi important pour montrer qu'il y a des hommes et des femmes derrières les papiers. Rappeler que nous sommes aussi des êtres humains", souligne Pierre Commandeur, sur liste LREM de Marc Fesneau. Rappeler également l'importance d'aller voter. "Je dis aux clients du marché que ça les concerne. Je lutte beaucoup contre la résignation, ceux qui disent que voter ne change rien. Non, ça change des choses", insiste Alain Dayan, du Parti socialiste.

Difficile de mesurer l'impact du tractage sur le vote. Même s'ils vont continuer jusqu'à vendredi d'aller rencontrer les électeurs, les candidats redoutent une forte abstention dans les urnes.