Indre-et-Loire : des candidats PS désignés en attendant le rassemblement ?

Indre-et-Loire, France

Le PS d'Indre-et-Loire vient de désigner ses premiers chefs de file pour les élections municipales dans les communes de plus de 9.000 habitants, même si le parti socialiste prône avant tout le rassemblement de la gauche et des écologistes. C'est le cas pour la ville de Tours où la conseillère régionale Cathy Münsch Masset, tête de liste, souhaite faire cause commune avec les écologistes de la liste des Cogitations Citoyennes menées par Emmanuel Denis et Cathy Savouret. Reste à savoir qui pourrait mener la future liste ?

Les candidats désignés par le fédération du PS 37

La Riche : Filipe Ferreira, 51 ans

Saint-Avertin : Philippe Lebot, 44 ans

Saint-Cyr-sur-Loire : François Vollet, 59 ans

Tours : Cathy Münsch Masset, 43 ans.

Par ailleurs, sur Montlouis-sur-Loire, le PS apporte son soutien au maire actuel, le socialiste Vincent Morette.