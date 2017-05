Indre-et-Loire : divisée, éclatée, la campagne des législatives s'annonce compliquée pour la gauche

La France Insoumise, le Parti Communiste, Europe Ecologie les Verts, ces trois formations présenteront leurs candidats pour les législatives. Aucun accord n'a pu être trouvé malgré de nombreuses tentatives.

La gauche partira donc divisée pour ces élections législatives. Une gauche explosée, en témoigne le non-accord entre la FranceIinsoumise de Jean Luc Mélenchon et le PCF. En Indre-et-Loire pourtant, un accord était sur le point d'aboutir.

Situation mortifère

Du coup, en principe, il y aura bien 5 candidats du PC sur les 5 circonscriptions. Une situation "mortifère" dit l'un des acteurs de cette négociation, le communiste François Lemarié qui répond à Claude Bourdin de la France Insoumise qui a expliqué que les négociations sont arrivées trop tard. Une posture dit Lemarié qui précise qu'elles avaient commencé dès le mois de février et qu'il y a eu en tout, 4 réunions d'organisées avec une proposition des communistes : laisser 2 circonscriptions à la France Insoumise, une à Europe Ecologie les Verts, une au PC et faire un tirage au sort pour la première circonscription, celle de Tours, celle justement de Claude Bourdin. Mais ce dernier, au regard des très bon scores de Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de la présidentielle (près de 24% des voix), entend jouer sa carte.

Stratégie d'éclatement des anciennes composantes de la gauche ?

Et que dire de Frédéric Nobileau, candidat de la France Insoumise sur Amboise qui (selon nos confrères de 37°) a bien tenté, à son niveau de négocier un accord local et qui aurait failli perdre son investiture. Une information que le principal intéressé dément. La France Insoumise deviendrait-elle hégémonique ? Il est vrai que nous sommes loin du Front de Gauche de 2012 associant Mélenchon et les communistes. Environ 13.000 voix au premier tour de la législative en Indre-et-Loire, c'était seulement 3% des voix en moyenne.