Indre-et-Loire : Édouard Philippe en déplacement à Loches, "je viens pour apprendre"

Il est arrivé dans une terre qui lui est déjà conquise. Du moins politiquement. Avant de faire escale à Chédigny puis à Montbazon pour une réunion publique, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu à Loches ce mercredi 7 juin, accueilli par le sénateur UDI Pierre Louault, le député Horizons Henri Alfandari et le maire Marc Angenault. Une visite inédite pour celui qui reste l'une des personnalités politiques les plus appréciées - ou les moins détestées, c'est selon - dans les sondages. Avec la présidentielle 2027 à l'horizon, jamais très loin.

L'ancien pensionnaire de Matignon le dit d'emblée, "je viens pour apprendre". "J'ai beaucoup besoin d'apprendre, et je le dis sans aucune honte. J'ai besoin de comprendre, de voir des bonnes idées, de nourrir une réflexion que je porte. Je réfléchis beaucoup en ce moment sur l'éducation. Ce matin, j'ai vu un lycée agricole extrêmement intéressant. Et tout à l'heure, on va parler d'éducation en zone rurale. Ça nourrit une réflexion." Pour un programme présidentiel ? Le fondateur d'Horizons esquive : "ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de voir un peu loin. Mais pour ça, il faut rencontrer des gens, arriver à saisir l'intimité d'un pays. Parce que la politique, ce n'est pas simplement des idées, ce n'est pas simplement des équipes. C'est aussi un lien intime avec un pays, c'est-à-dire une connaissance fine du terrain, des différences entre tel endroit et tel autre. C'est pour ça que c'est formidable la politique."

"Déterminé, mais simple et abordable"

Pas vraiment du goût de Sylvestre, qui observe la déambulation de l'ancien Premier ministre dans les rues Lochoises. "Des casseroles, ça aurait été bien pour dire qu'on n'est pas content, dit-il, pas vraiment ravi de voir celui qui a défendu la réforme des retraites. Ils [les politiques] sont en chasse, ils sont très en avance sur 2027, tous autant qu'ils sont. Et lui, il n'est pas meilleur que les autres." Maryvonne et son mari sont bien plus enjoués, après une poignée de main. "C'est quelqu'un qui était très clair dans ses interventions lors du Covid, pour expliquer tous les problèmes. Non seulement clair, mais déterminé. Je ne sais pas s'il avait raison, mais il était déterminé. Et c'est quelqu'un qui malgré tout reste simple et abordable." Même impression pour Frédérique, une commerçante, qui pense qu'Édouard Philippe "a bien géré le Covid". De là à en faire le candidat idéal pour 2027 ? "C'est trop tôt, dit-elle*, on observe."*

