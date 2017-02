Indre-et-Loire : Emmanuel Macron en visite à Montlouis-sur-Loire et St Pierre-des-Corps ce vendredi

Il vient parler environnement et développement durable à Montlouis. Il dédicacera ensuite son ouvrage "Révolution" au centre commercial Les Atlantes.

10h

Emmanuel Macron arrive à la Ferme d'Avenir de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire, une ferme expérimentale d'1,4 hectare créée en 2013. Cette ferme privilégie l'agriculture raisonnée, les circuits courts et la permaculture. Emmanuel Macron est accompagné de l'ancienne ministre de l'environnement, Corinne Lepage, fondatrice de Cap 21. Le candidat d'En Marche est accueilli par accueilli par Mme Hélène Le TENO, responsable du comité scientifique et économique de l’association Fermes d’Avenir et MM. Cyrille BRAYE-LECUREUIL, directeur du château de la Bourdaisière et Maxime de ROSTOLAN, fondateur de Fermes d’Avenir, en présence de Jean-Jacques FILLEUL, sénateur d’Indre-et-Loire et de Philippe CHALUMEAU, référent départemental 37 d’En Marche.

Emmanuel Macron avec Corine Lepage © Radio France - Xavier Louvel

Emmanuel Macron a aussi rencontré le sénateur PS Jean-Jacques Filleul qui est désormais en marche derrière l'ancien ministre de l'économie.