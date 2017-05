En Indre-et-Loire, Emmanuel Macron recueille 69,23% des voix contre 30,77% des voix pour Marine Le Pen. A Tours, la victoire du candidat d'EM est plus nette, 78,82% des voix. On note aussi une forte proportion de l'abstention et du vote blanc et nul.

Ce qui frappe, c'est le poids que représente l'abstention, les votes blancs et nuls en Indre-et-Loire, soit 35% des inscrits. 40% des inscrits à Tours. Pour autant, le département a clairement voté pour Emmanuel Macron, plus de 69%, presque 79% à Tours.

40% des inscrits à Tours entre l'abstention et les votes blancs et nuls

Les plus forts scores d'Emmanuel Macron, on les trouve notamment à St Avertin ou encore St-Cyr-sur-Loire où il recueille plus de 80% des voix. Il obtient plus de 75% des suffrages à Ballan-Miré, Joué-les-Tours, Fondettes, tout comme à La Riche ou St Pierre-des-Corps, deux villes qui avaient placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour. A Loches, Amboise, Montlouis ou Chinon, Emmanuel Macron recueille au moins 70% des voix.

46% des voix à Château-la-Vallière pour Marine Le Pen

Cependant dans certaines villes du département, le FN obtient de très bons scores, plus de 46% des voix à Château-la-Vallière où Marine Le Pen améliore son score de près de 18 points, 42% à Château-Renault et plus de 40% à Ste-Maure-de-Touraine.

En revanche, à Maillé village martyr qui avait placé Marine Le Pen au premier tour, elle est finalement battue au second, avec plus de 60% des voix pour Macron.