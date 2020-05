Indre-et-Loire : entrée en fonction des conseillers municipaux après deux mois de cohabitation parfois tendue

Ce lundi 18 mai, les conseillers municipaux élus le 15 mars entrent enfin en fonction après deux mois d'attente dûs au confinement. Pour les maires en revanche, il faudra encore attendre la réunion des conseils municipaux pour qu'ils soient officiellement élus, ce sera entre le samedi 23 et le jeudi 28 mai.

Entre les maires vainqueurs et les maires battus, la cohabitation a parfois été compliquée. Cela a été bien plus facile, on s'en doute quand les maires sortants ne se représentaient pas. Prenons les exemples de Richelieu, Notre Dame d'Oë, et de Ballan-Miré.

"Ca a été un peu compliqué" Thierry Chailloux

A Ballan-Miré, entre le maire virtuel et le maire réel, la relation a été républicaine mais parfois tendue. Thierry Chailloux, le futur maire, en témoigne : "ça a été un peu compliqué, en particulier avec la première adjointe qui a déposé un recours donc on est pas dans une attitude d'ouverture sur un travail commun" explique-t-il. Sollicité, le toujours maire Alexandre Chas, n'a pas répondu.

"Nous avons donc pris nos décisions en commun" Hervé Novelli

A Richelieu, Hervé Novelli qui ne se représentait pas a géré la mairie dans un fauteuil avec Etienne Martegoutte, son ancien adjoint devenu maire. "J'étais confiné ailleurs qu'à Richelieu, j'ai donc assumé cette charge par vidéotransmission et nous avons donc pris nos décisions en commun, futur maire et maire maintenu comme je le faisais avec mon adjoint traditionnellement", raconte Hervé Novelli.

"On a envie de tourner la page et de passer à une autre étape de la vie" Jean-Luc Galliot

Mais s'il est un maire qui exprime vraiment le besoin de souffler c'est bien Jean-Luc Galliot à Notre Dame d'Oë : "Après 31 ans de mandat, des grands moments de bonheur et de satisfaction mais aussi beaucoup d'emmerdements, on a envie de tourner la page et de passer à une autre étape de la vie." Mais Jean-Luc Galliot qui est vice-président de Tours Métropole devra encore attendre les élections communautaires pour raccrocher définitivement ses mandats.