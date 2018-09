Indre-et-Loire, France

Deux après son accession à la tête des Républicains d'Indre-et-Loire, le maire de Joué-lès-Tours et vice-président de la métropole Frédéric Augis a annoncé ce dimanche qu'il ne briguera pas un nouveau mandat, lors de la fête départementale des Républicains, à Saint-Cyr-sur-Loire.

"J'ai considéré qu'il fallait que quelqu'un relève le flambeau, et le fasse mieux que moi." Frédéric Augis

Le maire de Joué-lès-Tours s'est expliqué au micro de France Bleu Touraine. Il dit avoir vécu "une mandature difficile", durant laquelle la droite a "perdu la présidentielle et n'a pas été présente au second tour pour la première fois dans l'histoire de la cinquième république."

Frédéric Augis considère que ses mandats de maire de Joué-lès-Tours et de vice-président de la métropole tourangelle sont de plus en plus difficiles à mener en accord avec celui de président du parti en Indre-et-Loire : "Je suis maire de la deuxième plus grande ville du département, et porte un certain nombre de projets importants à la métropole, comme la deuxième ligne de tramway. J'ai donc considéré que je ne suis pas la meilleure personne pour être président. Il faut du temps et de l'énergie. J'ai considéré que quelqu'un allait relever le flambeau, et allait le faire mieux que moi."

Qui pour lui succéder ?

La limite de dépôt des candidatures pour succéder à Frédéric Augis est fixée à la fin septembre. Frédéric Augis déclare qu'"en tant que maire de la deuxième plus grande ville du département, j'aurai évidemment l'occasion d'exprimer ma préférence pour ma succession."

Lors de son discours devant les militants ce dimanche, le président de la métropole Philippe Briand a quant à lui donné sa "préférence personnelle" : il soutiendra son premier-adjoint à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire et actuel secrétaire départemental du parti Fabrice Boigard.

D'autres noms sont aussi évoqués comme celui de la députée européenne et maire de Saint-Martin-le-Beau Angélique Delahaye, ou encore de l'adjoint à la mairie de Tours Olivier Lebreton.