Amboise, France

Depuis ce lundi, et jusqu'à ce mardi, le Vinci à Tours voit passer beaucoup de députés LREM pour les Journées parlementaires du parti. Ce n'est pas un hasard, le département, de son côté, voit passer beaucoup de ministres pendant ce temps là ! Premier d'entre eux, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics était ce lundi matin en visite au centre des impôts d'Amboise.

L'occasion de rassurer les personnels, après les hésitations d'Emmanuel Macron sur le prélèvement à la source, mesure qui s'appliquera bien finalement à partir du 1er janvier prochain. Car en ce moment, les contribuables posent beaucoup de questions aux agents des impôts, comme Muriel. "Ils ont peur du taux ! Ils ont peur de subir une diminution de salaire. Et les retraités encore plus. Eux ont déjà vu baisser leur pension avec le relèvement des prélèvements sociaux. Ils ont peur qu'on leur en prenne encore".

Beaucoup d'interrogations sur le taux de prélèvement

Muriel détaille le genre de questions qu'on a pu lui poser. "Si on me met un taux à 10%, j'ai pas envie de payer 10% tout de suite, moi j'aimerais bien payer que 5 et être régularisé au mois de septembre. On explique que ce n'est pas possible. Je pense que c'est surtout le fait d'être prélevé sur sa fiche de paye. Les Français n'aiment pas qu'on touche à leur patrimoine, et le patrimoine, c'est la fiche de paye, c'est le salaire".

Face aux agents, le discours du ministre est bien rodé. "Pendant un an ou deux, on va avoir un moment de travail, de discussion. Après, on sera sur un rythme de croisière. Ce sera comme le téléphone portable, on se demandera comment on faisait avant" répète Gérald Darmanin. Un discours déjà entendu, répété à l'envi aux agents tourangeaux. Mais pas aux principaux concernés. A aucun moment de sa visite, Gérald Darmanin n'aura été en contact avec les rares contribuables présents au centre des impôts d'Amboise.