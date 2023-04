Touraine : "il n'est plus tenable pour Elisabeth Borne de rester à Matignon" selon le Rassemblement national

L'acte 12 de la mobilisation, ce jeudi, contre la réforme des retraites , sera-t-il le dernier ? Pour François Ducamps, le délégué départemental du Rassemblement national en Indre-et-Loire, la lutte doit se poursuivre, même si le texte est validé ce vendredi par la Conseil constitutionnel.

"Rien n'empêche la mobilisation de continuer et ce sera, je pense, la réponse de l'ensemble de l'opposition. Le combat à l'Assemblée nationale, sur d'autres textes, va continuer", précise le représentant RN, qui assure que son parti soutiendra également le référendum demandé par la gauche, s'il est lui aussi accepté par les sages du Conseil. "Je crois que le gouvernement à l'obligation de démissionner puisqu'il a été mis en échec à l'Assemblée nationale, par l'entièreté des français. Et aujourd'hui, il n'est plus tenable pour Elisabeth Borne de rester à Matignon", précise-t-il encore.

