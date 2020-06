Indre-et-Loire : il s'appelle Champion et il est le plus jeune maire d'Indre-et-Loire

Théo Champion-Bodin a succédé à Yolande Billon, 74 ans, qui ne se représentait pas. Sa liste a été largement élue au 1er tour avec plus de 61% des voix. Le conseil municipal de Noyant-de-Touraine l'a élu maire lors de son installation le 28 mai dernier. Derrière ce jeune maire de 26 ans se cache un homme passionné par la chose publique et le service aux citoyens.

Théo Champion-Bodin est tombé dans la marmite de la politique étant petit. Il appartient à une vieille famille noyantaise qui s'est toujours impliquée dans la vie municipale. Son arrière-arrière grand-père a été 1er adjoint de Léon Courson, maire de Noyant et député après la guerre, et son grand-père Jacques Bodin a été aussi 1er adjoint au maire dans les années 70. Théo Champion-Bodin raconte comment le virus de l'action municipale l'a attrapé.

J'ai toujours été actif dans des associations et de par ma famille je me suis vite intéressé à l'action au service des autres -Théo Champion-Bodin

Depuis qu'il est né voilà 26 ans,Théo Champion-Bodin a vu pousser comme un champignon le nombre d'habitants à Noyant. Il a doublé en 30 ans, passant de 600 habitants environ à 1215 habitants. Son projet en tant que maire est d'accompagner cette croissance exponentielle de la population noyantaise.

"Nous avons un stade qui a besoin d'une vie associative plus active", dit le nouveau maire, "on souhaite aussi amener plus de tourisme de passage à Noyant pour nos commerces et nous allons créer un conseil municipal des jeunes". Le conseil municipal va continuer d'accompagner le projet de forage en cours pour permettre à terme à la commune d'acquérir plus d'autonomie en eau potable.

Sur un plan plus personnel, Théo Champion-Bodin espère secrètement que son nouvel emploi du temps ne l'empêchera pas de participer comme chaque année à la course de voitures à pédale de La Riche! Le nouveau maire exerce le métier d'ingénieur, il est chef de projet en performance énergétique, spécialisé en éclairage public, dans une grande entreprise française.