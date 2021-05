Indre-et-Loire : l'adjointe au maire de Chambray-lès-Tours candidate pour succéder à la députée Sophie Auconie

Murielle Riolet est candidate à l'élection législative partielle de la troisième circonscription d'Indre-et-Loire. Elle fera face à Sophie Métadier, jusqu'à présent seule candidate à la succession de l'ancienne députée Sophie Auconie, qui avait démissionné de son mandat en raison de sa maladie.

Elle a présenté sa candidature ce lundi, une candidature sous l’étiquette du Parti socialiste, "pour une société plus juste, plus écologique et plus solidaire". Murielle Riolet compte bien s'appuyer sur ses vingt années d'expérience en tant qu'élu local, qu'elle voit comme un atout "pour faire entendre les concitoyens au niveau national" et "pour gagner". Elle compte prendre "cinq grands engagements" pour la troisième circonscription :

"D'une part, tirer les leçons de l'épidémie du Covid et retrouver une souveraineté sanitaire, donc en matière de médicaments et d'équipements médicaux. Avant d'aller deuxièmement, vers le protectionnisme pour protéger nos entreprises françaises, nos emplois et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Notre troisième axe, c'est la transition écologique et la protection de notre environnement parce qu'elle est indispensable. Puis, notre quatrième axe, c'est protéger notre santé, nos aînés. Notre circonscription a une part urbaine et une part rurale. Sur cette part rurale, il faut combattre les déserts médicaux, stopper la fermeture de nos hôpitaux locaux et prendre à bras le corps les défis du vieillissement. Enfin dernier point, qui est aussi important, c'est renforcer la sécurité et la lutte contre la délinquance. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit sur le terrain que ce soit aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, on manque de présence policière. Il faut vraiment augmenter les effectifs et former des policiers pour pérenniser et tranquilliser la vie de nos concitoyens".

Les élections se tiendront les dimanches 30 mai et 6 juin 2021.