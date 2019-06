Indre-et-Loire : l'ancien maire de Fondettes Joseph Masbernat est décédé

Maire de Fondettes entre 1995 et 2001, conseiller général du canton entre 1998 et 2011, Joseph Masbernat s'est éteint à l'âge de 82 ans.

Indre-et-Loire, France

"Je suis au regret de vous annoncer le décès de Joseph Masbernat, ancien Maire de Fondettes et conseiller général du canton, avec lequel j'ai toujours entretenu des relations très amicales". les mots sont ceux de Cédric De Oliveira, l'actuel maire de Fondettes. Joseph Masbernat s'est éteint à l'âge de 82 ans. Médecin généraliste, conseiller municipal depuis 1977, il avait été élu en 1995 à la tête de la commune. Il avait perdu son siège dans un duel face à Michel Pasquier. Joseph Masbernat avait par ailleurs été conseiller général pendant deux mandats, entre 1998 et 2011. Ses funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité familiale, conformément à sa volonté. "Un registre sera mis à disposition du public dans le hall d’accueil de l’Hôtel de ville à partir du vendredi 14 juin pour recevoir vos témoignages de soutien" précise la mairie de Fondettes.