Indre-et-Loire : l'émotion à Pouzay après l'annonce du décès du maire Jean Savoie, à 95 ans

L'emblématique maire de Pouzay, Jean Savoie, est décédé ce vendredi 22 février. Il était à la tête du village depuis 54 ans et cette annonce a suscité beaucoup d'émotion chez les Pouzéens et Pouzéennes.

Pouzay, France

Jean Savoie était maire de Pouzay depuis 1965, soit... 54 années consécutives à la tête de ce village de près de 900 habitants. Il était plébiscité par les habitants qui l'avaient élu à près de 90% aux municipales de 2014 pour son neuvième mandat d'affilé.

Dans le bar-restaurant du bourg de Pouzay, Sylvie, la patronne, se souvient que Jean Savoie l'avait beaucoup aidé à se lancer il y a 18 ans. L'émotion est donc forcément présente quand elle évoque le maire défunt. " Lorsque je l'ai appris, j'ai été très très touchée, et je le suis encore. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à titre personnel pour ma maison et lorsque je me suis installée. C'est quelqu'un que je respectais énormément ", explique-t-elle la voix chevrotante. Elle poursuit : " Il va me manquer personnellement et j'ai peur qu'il manque aussi à la commune. "

Un homme dévoué pour Pouzay avant même qu'il ne soit maire

À quelques encablures du bar, Nicole marche le regard baissé. Cette ancienne adjointe a bien connu Jean Savoie puisqu'elle a été adjointe à la mairie de Pouzay pendant 18 ans. " Ça me fait une peine immense, confie-t-elle les yeux humides. J'admirais monsieur Savoie et on s'entendait à merveille. "

Dans les années 1960, le Pouzéen d'origine avait été président du club de Tours Football Club et était patron d'une entreprise dans le bâtiment." Il a rendu de grands services à beaucoup de gens quand il avait son entreprise. Il a aidé beaucoup de jeunes qui n'avaient pas de formation et il les a pris avec lui ", ajoute Nicole.

Un écriteau bien simple pour l'icône qu'était Jean Savoie à Pouzay. © Radio France - Yvan Plantey

Marylène est adjointe à la mairie de Pouzay depuis 2014 mais elle connaissait Jean Savoie comme tout habitant du village. D'après elle, " il était Pouzéen dans l'âme. Mon père était adjoint et, à l'époque, c'était déjà lui qui était maire. Pour moi, le village de Pouzay reste associé à monsieur Savoie. Même moi je n'ai connu que lui ! Il va laisser un grand vide ", conclut-elle.