Indre-et-Loire : l'UDI et le PS présentent leur liste pour les sénatoriales

Pour l'UDI, c'est Pierre Louault, le maire de Chédigny qui sera tête de liste. Pour le PS, c'est l'ancien député Laurent Baumel, battu aux dernières législatives qui mènera la liste. Le PS qui comptait jusqu'ici 2 séanteurs.

Pierre Louault, le maire de Chédigny et président des maires d'Indre-et-Loire sera donc la tête de liste UDI pour les sénatoriales. Il a présenté sa liste lundi, et sur laquelle on retrouve Michelle Duvault, le maire de Pont-de-Ruan, Alain Anceau, le maire de St Roch, Anne-Christine Garcia, adjointe à Luynes, Alain Guillemin, le maire de St Avertin. Le thème de la ruralité sera donc au centre de la campagne du parti centriste : défense des territoires, maintien des services publics, égalité entre les communes. Autant de thématiques qui intéressent les élus et donc les "grands électeurs".

Scrutin compliqué pour le PS

Pour le PS, c'est finalement Laurent Baumel, ancien député de la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire et battu lors des dernières législatives par la candidate de la République En Marche, qui sera tête de liste pour les sénatoriales. Sur sa liste, on trouvera Brigitte Vengeon, adjointe au maire de Château-Renault, Alain Dayan, ancien adjoint au maire de Tours, Florence Grandin, adjointe au maire de Huismes, et Joël Ageorges, ancien conseiller général.

Jusqu'ici, le PS comptait deux sénateurs (JJ Filleul et J Germain), mais beaucoup de soutiens sont partis à En Marche comme Martine Chaigneau, tête de liste de LRM. Par ailleurs, Stéphanie Riocreux, qui a succédé à Jean Germain après son suicide, a été écartée de la liste PS mais également de la liste En Marche. Quant à Christian Gatard, il a choisi de proposer sa propre liste.