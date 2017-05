Indre-et-Loire : La France Insoumise lance sa campagne législative

C'est le début de la campagne législative pour les Insoumis de Touraine. Les cinq candidats investis dans le département croient en la majorité à l'assemblée nationale. Ils affirment leur volonté d'être la principale opposition de gauche à Emmanuel Macron.

On les avait quitté sur cette déception, mêlée à de la satisfaction, ce 23 avril 2017. Jean-Luc Mélenchon venait d'atteindre un score de 19,5 % lors du premier tour de l'élection présidentielle. Mais désormais, fini la présidentielle, place aux législatives pour les mélenchonistes, qui lancent ce jeudi soir leur campagne officielle. Ils sont cinq candidats insoumis, comme les cinq circonscriptions du département (Claude Bourdin dans la première, Frédéric Nobileau dans la deuxième, Sylvie Adolphe dans la troisième, Nadia Vezin dans la quatrième et Constance Ascar dans la cinquième).

Capitaliser sur la "dynamique Mélenchon"

Et les Insoumis y croient dur comme fer : "Si on est là ce n'est pas pour faire de la figuration. Notre objectif est d'avoir la majorité à l'assemblée.", explique Frédéric Nobileau. Rien que ça. Constance Ascar est plus mesurée : "L' objectif, c'est de réussir à re-mobiliser les gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle." Lors du premier tour de la présidentielle, le candidat Insoumis a réuni sept millions de voix, pour un total de 19,5 % des votes exprimés. Frédéric Nobileau le dit en d'autres mots : "Nous savons que l'élection présidentielle et les élections législatives sont liées. Nous savons qu'il faut que nous accentuons sur la dynamique Mélenchon."

La "principale opposition de gauche."

Pour Claude Bourdin, investi dans la première circonscription, ces élections là, elles vont avant tout permettre de confirmer un statut : "Dorénavant, la France Insoumise représente la principale opposition de gauche à Emmanuel Macron." Mais ça, ce sera à vérifier dans les urnes les 11 et 18 juin prochains.