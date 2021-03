Indre-et-Loire : la maire de Beaulieu-lès-Loches candidate pour succéder à la députée Sophie Auconie

La maire de Beaulieu-lès-Loches, Sophie Métadier, est candidate pour succéder à Sophie Auconie (UDI), malade, qui démissionné de son mandat de députée de la troisième circonscription d’Indre-et-Loire. Elle se présente avec le soutien de Sophie Auconie et du sénateur Pierre Louault.

Sophie Métadier explique que "depuis 13 ans, je me suis consacrée à mes mandats de maire de Beaulieu-lès-Loches et de vice-présidente de Loches Sud Touraine, mais aussi à des associations locales ou nationales. Ces expériences m’ont beaucoup apporté et m’ont permis d’acquérir une expertise et de créer des liens essentiels, qui viennent compléter mon parcours professionnel. Je suis déterminée à porter des valeurs structurantes, de solidarité, de travail et de prise en compte de notre environnement et des territoires, traduisant mes engagements depuis de longues années".

La maire de Beaulieu-lès-Loches expliquera sa démarche lors d'un point presse vendredi en fin de matinée.