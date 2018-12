Indre-et-Loire : la parole libérée des gilets jaunes lors des réunions de concertation

Neuillé-le-Lierre, France

Le président de la République s'exprimera ce lundi soir à 20h à la télévision pour tenter de répondre à la fronde des gilets jaunes. Emmanuel Macron, qui cristallise sur sa personne une bonne partie de la contestation, devra trouver les mots justes et peut être, au-delà des annonces concrètes sur le pouvoir d'achat, reconnaître des erreurs de communication. Pour retisser du lien avec les français, au regard du fossé abyssal qui s'est creusé entre le chef de l'Etat et son peuple, des réunions de concertation sont d'ailleurs lancées depuis la semaine dernière pour "crever l'abcès". On compte 7 réunions programmées :

Vendredi 7 décembre après midi : Neuillé-le-Lierre

Lundi 10 décembre après-midi : Loches

Mardi 11 décembre après midi : Château Renault

Mercredi 12 décembre après midi : Amboise

Vendredi 7 décembre à 18H : Bourgueil

Mardi 11 décembre à18H : Noyant de Touraine

Jeudi 13 décembre à 18H : Chinon

La première réunion de ce type, animé à chaque fois par le sous-préfet d'arrondissement, a eu lieu vendredi dernier à Neuillé-le-Lierre dans la salle du Conseil municipal. La presse n'était pas conviée à cette première réunion qui s'est tenue en présence d'une quinzaine de gilets jaunes, grâce à un appel lancé aux gilets jaunes de Neuillé, Reugny et Monnaie. Le maire de Neuillé-le-Lierre était présent à cet échange qui a permis de montré à la fois des ressentiments et des demandes de clarification sur la politique menée.

Des petites phrases blessantes et le 80km/h

Des petites phrases ont été ressenties comme méprisantes : traverser la rue pour trouver un emploi, les gaulois réfractaires au changement ou encore le pognon de dingue mis dans les minimas-sociaux . Ces déclarations mis bout à bout ont provoqué un sentiment de mépris vis à vis des français quelque soit leur situation. Sur le fond, le rythme des réformes est jugé aussi trop rapide, sans explications réelles et sans concertation notamment avec les milieux ruraux. Par ailleurs, il apparaît clairement que le 80km/h instauré le 1er juillet dernier, n'est toujours pas digéré et compris. Les gilets jaunes présents à cette rencontre ont aussi dit au sous-préfet de Loches, qu'ils voulaient être entendus dans les difficultés de leur vie quotidienne et que la politique ne devait plus se faire sans eux. Un message entendu par le sous-préfet de loches qui s'est engagé à les rencontrer de nouveau fin janvier pour revoir avec eux l'état de leurs revendications.